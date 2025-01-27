Стало известно будут ли морозы до -30 этой зимой: подробный прогноз гидрометцентра

Январь подходит к концу, а сильные морозы, которых мы привыкли ожидать зимой, так и не наступили. Наоборот, температура воздуха в некоторых регионах Украины поднялась до +12 градусов, что является нетипичным для этого периода.

Стоит ли ожидать в этом году сильных морозов? На этот вопрос ответила Наталья Птуха, представитель Украинского гидрометеорологического центра, в интервью для 24 канала.

Морозы в Украине: чего ждать

По прогнозам украинских и мировых метеорологов, эта зима будет характеризоваться преобладанием плюсовых температур или незначительных морозов. Однако, поскольку климат Украины является сезонным, существует вероятность проникновения арктических масс воздуха. Хотя такие явления становятся все реже и кратковременнее.

Напомним, что в прошлом году в феврале было зафиксировано много температурных рекордов. Повторится ли такая ситуация в этом году? По словам Натальи Птухи, учитывая общую тенденцию к изменению климата, февраль может принести нам новые температурные сюрпризы.

Снег в Украине

Зимний сезон уже подходит к концу, а значительных снегопадов в Украине так и не наблюдается. Снежный покров сохранился лишь в горных районах Карпат.

Специалисты Укргидрометцентра отмечают, что ранее снежный покров образовывался в начале зимы и стабильно держался на протяжении всего холодного периода в большинстве регионов. С наступлением весны снег постепенно таял. Однако сейчас ситуация изменилась: устойчивый снежный покров, который держался бы в течение всей зимы, стал редкостью.

Сегодня понятие «устойчивый снежный покров» уже не является актуальным. Снег то появляется, то исчезает, а его продолжительность часто не превышает нескольких дней. Таким образом, мы наблюдаем очень непредсказуемые погодные условия», – отметила Наталья Птуха.

Стоит отметить, что средняя температура января этого года выше нормы, а количество осадков, наоборот, ниже обычных показателей для этого месяца. Иными словами, январь выдался достаточно сухим.