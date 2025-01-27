Стало відомо чи будуть морози до -30 цієї зими: детальний прогноз гідрометцентру

Січень добігає кінця, а сильні морози, яких ми звикли очікувати взимку, так і не настали. Навпаки, температура повітря в деяких регіонах України піднялася до +12 градусів, що є нетиповим для цього періоду.

Чи варто очікувати цьогоріч сильних морозів? На це запитання відповіла Наталія Птуха, представниця Українського гідрометеорологічного центру, в інтерв’ю для 24 каналу.

Морози в Україні: чого чекати

За прогнозами українських та світових метеорологів, ця зима характеризуватиметься переважанням плюсових температур або незначних морозів. Однак, оскільки клімат України є сезонним, існує ймовірність проникнення арктичних мас повітря. Хоча такі явища стають все рідшими та короткочаснішими.

Нагадаємо, що минулого року у лютому було зафіксовано багато температурних рекордів. Чи повториться така ситуація цього року? За словами Наталії Птухи, зважаючи на загальну тенденцію до зміни клімату, лютий може принести нам нові температурні сюрпризи.

Сніг в Україні

Зимовий сезон вже добігає кінця, а значних снігопадів в Україні так і не спостерігається. Сніговий покрив зберігся лише в гірських районах Карпат.

Фахівці Укргідрометцентру зазначають, що раніше сніговий покрив утворювався на початку зими і стабільно тримався протягом усього холодного періоду в більшості регіонів. З настанням весни сніг поступово танув. Однак зараз ситуація змінилася: стійкий сніговий покрив, який тримався б протягом всієї зими, став рідкістю.

Сьогодні поняття “стійкий сніговий покрив” вже не є актуальним. Сніг то з’являється, то зникає, а його тривалість часто не перевищує кількох днів. Таким чином, ми спостерігаємо дуже непередбачувані погодні умови”, – зазначила Наталія Птуха.

Варто зазначити, що середня температура січня цього року вища за норму, а кількість опадів, навпаки, нижча за звичайні показники для цього місяця. Іншими словами, січень видався досить сухим.