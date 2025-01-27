Мобілізують навіть працівників критичної інфраструктури: В ТЦК пояснили кого та чому

Незважаючи на те, що в умовах воєнного стану бронювання на робочому місці захищає від призову, існує ймовірність, що заброньовану людину все ж можуть призвати на військову службу. Це підтверджує юрист з військового права Михайло Лобунько.

Щоб отримати броню від мобілізації, працівник має відповідати двом критеріям:

Працювати на підприємстві, яке є критично важливим для економіки чи безпеки держави.

Пройти процедуру бронювання через електронну систему “Оберіг”.

Після внесення даних до системи “Оберіг” працівник автоматично вважається заброньованим і отримує відстрочку від мобілізації.

Однак варто пам’ятати про кілька ситуацій, коли заброньована особа може втратити свій статус і бути мобілізованою:

Помилки при бронюванні. Якщо процедуру бронювання було проведено з порушеннями (наприклад, не всі необхідні документи були затверджені або в даних були допущені помилки), бронювання може бути визнано недійсним, і працівника можуть призвати на військову службу.

Зміна обставин. Якщо працівник змінить місце роботи, звільниться або підприємство втратить статус критично важливого, бронювання автоматично скасовується, і особа підлягає мобілізації.

Бронювання від мобілізації – це важливий захист для працівників критично важливих підприємств, але цей захист не є абсолютним. Існують певні умови, за яких бронювання може бути скасоване, і особа може бути призвана на військову службу.

В Україні вже майже три роки триває загальна мобілізація осіб у віці від 25 до 60 років. Причина — повномасштабне вторгнення російських окупантів. Наразі Верховна Рада з ініціативи підтримала продовження воєнного стану до травня цього року. І попри безліч заяв про можливе завершення війни, ймовірно воєнний стан продовжать знову.

Також зверніть увагу, що з 22 січня відбулися важливі зміни в додатку “Резерв+”. Як ми вже повідомляли раніше, досвідчені військові залишають фронт, а молоді бійці опиняються без належного навчання та підтримки. Про цю небезпечну ситуацію у ЗСУ розповів волонтер.