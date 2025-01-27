Денис Шмигаль рассказал, сколько будет стоить электроэнергия с 1 марта

С тех пор как начался отопительный сезон стоимость электроэнергии не росла. Даже, несмотря на многочисленные ракетные атаки, из-за которых отрасль несла и продолжает нести немалые убытки. Ежемесячно облэнерго анонсируют стоимость электроэнергии и уже известно, что до конца отопительного сезона она не будет меняться. Это означает, что и в феврале и в марте свет будет стоить так же как и сейчас. И в апреле еще будет действовать старый тариф. Изменения могут быть уже с мая, когда закончится отопительный сезон, но пока в правительстве такого не утверждают. То, что электроэнергия не будет дорожать, подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также у людей будут субсидии

Кроме этого Шмигаль подчеркнул и то, что украинцы, получающие субсидии и в дальнейшем будут их получать. В бюджет заложено достаточно средств для того, чтобы каждому выплатить компенсацию.

“На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев”, – заявил Шмигаль.

Эти слова подтверждают и у многих облэнерго. А еще рассказывают потребителям, как они могут сэкономить дополнительно. Для этого можно купить двух тарифные счетчики. Такие счетчики на свет позволяют отлично сэкономить, ведь предполагают наличие ночного тарифа. Это означает, что за всю электроэнергию, которую вы потратите ночью, можно будет заплатить 50% от ее стоимости.

Некоторые украинцы получат дополнительные скидки

Также с 1 февраля те домохозяйства, которые отапливают жилье исключительно электроэнергией, смогут рассчитывать примерно на 40% скидки. Льготная цена для потребителей будет действовать три месяца – до конца отопительного сезона.