Денис Шмигаль розповів скільки коштуватиме електроенергія з 1 березня

Відколи розпочався опалювальний сезон вартість електроенергії не зростала. Навіть попри численні ракетні атаки, через які галузь несла та продовжує зазнавати збитків. Щомісяця обленерго анонсують вартість електроенергії й наразі вже відомо, що до кінця опалювального сезону вона не змінюватиметься. Це означає, що й у лютому й в березні світло коштуватиме так, як і зараз. І у квітні ще діятиме старий тариф. Зміни можуть бути вже з травня, коли закінчиться опалювальний сезон, але поки що в Уряді такого не стверджують. Те, що електроенергія не дорожчатиме підтвердив й премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Також люди матимуть субсидії

Окрім цього Шмигаль наголосив й на тому, що українці, які отримують субсидії й надалі їх матимуть. В бюджет закладено достатньо коштів для того, щоб кожному виплатити компенсацію.

“На цей опалювальний сезон тарифи на тепло й світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін. У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які цього потребують“, – заявив Шмигаль.

Ці слова підтверджують й в багатьох обленерго. А ще розказують споживачам, як вони можуть додатково заощадити. Для цього, мовляв, можна купити двотарифні лічильники. Такі лічильники на світло дозволяють чудово зекономити, адже передбачають наявність нічного тарифу. Це означає, що за всю електроенергію, яку ви витратите вночі, можна буде заплатити 50% від її вартості.

Деякі українці отримають додаткові знижки

Також з 1 лютого, ті домогосподарства, які опалюють житло виключно електроенергією, зможуть розраховувати приблизно на 40% знижки. Пільгова ціна для споживачів діятиме три місяці — до кінця опалювального сезону.