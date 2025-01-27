Украинцам, пользующимся газовыми плитами посоветовали установить дополнительный прибор: о чем идет речь

Для безопасности всех, кто пользуется газом в Украине, специалисты советуют установить специальный прибор – сигнализатор газа. Он постоянно следит за качеством воздуха в вашем доме, особенно если у вас есть газовая плита. Такое устройство может стоить от 1180 до 3999 гривен.

Компания «Нафтогаз Украины» отмечает, что сигнализатор газа является важным средством безопасности. Он может обнаружить такие опасные вещества, как метан (что может вызвать взрыв), пропан и бутан из газовых баллонов, а также угарный газ, который образуется при неправильном сгорании газа.

Это устройство способно измерить количество вредных веществ в воздухе и автоматически перекрыть подачу газа в случае утечки. Кроме того, его можно подключить к системе охранной сигнализации для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Стоимость сигнализатора газа колеблется от 1180 до 3999 гривен, в зависимости от модели и функционала.

Как сэкономить на электроэнергии

Если вы хотите существенно уменьшить свои расходы на электроэнергию, стоит рассмотреть установку двухтарифного счетчика. Этот прибор позволяет платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную ночью. Благодаря ему можно сэкономить более 430 гривен в месяц. Чтобы установить такой счетчик, достаточно обратиться к своему энергопоставщику.

Принцип работы двухтарифного счетчика очень прост: он разделяет сутки на два периода – дневной и ночной. Днем тариф на электроэнергию остается стандартным, а ночью, с 23:00 до 7:00, он становится вдвое ниже.

Сейчас в Украине действует такой тариф: 4,32 гривны за киловатт-час днем и 2,16 гривны за киловатт-час ночью. Например, если семья из трех человек потребляет 300 киловатт-часов электроэнергии в месяц и не имеет двухтарифного счетчика, то им придется заплатить 1296 гривен. А все потому, что весь потребленный электрический ток будет рассчитан по дневному тарифу.

Но если перейти на двухтарифный счетчик и перенести потребление электроэнергии на ночное время (например, включить стиральную машину, посудомоечную машину или бойлер ночью), то можно значительно сэкономить. Например, если 200 киловатт-часов будет потреблено ночью, то за них нужно будет заплатить всего 432 гривны. Таким образом, общая сумма за электроэнергию уменьшится до 864 гривен в месяц.