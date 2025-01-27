Українцям, що користуються газовими плитами порадили встановити додатковий прилад: про що йдеться

Для безпеки всіх, хто користується газом в Україні, фахівці радять встановити спеціальний прилад – сигналізатор газу. Він постійно стежить за якістю повітря у вашому помешканні, особливо якщо у вас є газова плита. Такий пристрій може коштувати від 1180 до 3999 гривень.

Компанія “Нафтогаз України” зазначає, що сигналізатор газу є важливим засобом безпеки. Він може виявити такі небезпечні речовини, як метан (що може спричинити вибух), пропан та бутан з газових балонів, а також чадний газ, який утворюється при неправильному згорянні газу.

Цей пристрій здатний виміряти кількість шкідливих речовин у повітрі та автоматично перекрити подачу газу у разі витоку. Крім того, його можна під’єднати до системи охоронної сигналізації для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Вартість сигналізатора газу коливається від 1180 до 3999 гривень, залежно від моделі та функціоналу.

Як заощадити на електроенергії

Якщо ви хочете суттєво зменшити свої витрати на електроенергію, варто розглянути встановлення двотарифного лічильника. Цей прилад дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію, спожиту вночі. Завдяки йому можна зекономити понад 430 гривень на місяць. Щоб встановити такий лічильник, достатньо звернутися до свого енергопостачальника.

Принцип роботи двотарифного лічильника дуже простий: він розділяє добу на два періоди – денний та нічний. Вдень тариф на електроенергію залишається стандартним, а вночі, з 23:00 до 7:00, він стає вдвічі нижчим.

Зараз в Україні діє такий тариф: 4,32 гривні за кіловат-годину вдень і 2,16 гривні за кіловат-годину вночі. Наприклад, якщо сім’я з трьох осіб споживає 300 кіловат-годин електроенергії на місяць і не має двотарифного лічильника, то їм доведеться заплатити 1296 гривень. А все тому, що весь спожитий електричний струм буде розрахований за денним тарифом.

Але якщо перейти на двотарифний лічильник і перенести споживання електроенергії на нічний час (наприклад, включити пральну машину, посудомийну машину або бойлер вночі), то можна значно заощадити. Наприклад, якщо 200 кіловат-годин буде спожито вночі, то за них потрібно буде заплатити лише 432 гривні. Таким чином, загальна сума за електроенергію зменшиться до 864 гривень на місяць.