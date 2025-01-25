В Китае создали бойлер, потребляющий в 4 раза меньше обычного: когда появится в Украине

Новая система от Midea позволяет получить в четыре раза больше тепла, чем традиционные водонагреватели, расходуя при этом одинаковое количество электроэнергии. То есть, на каждый киловатт потребленной электроэнергии система вырабатывает 4 киловатта тепла.

Компания Midea представила инновационный водонагреватель с тепловым насосом, который является энергоэффективной альтернативой традиционным бойлерам и газовым котлам. Более подробную информацию об этой разработке можно найти в официальном пресс-релизе компании.

Обычно для нагрева воды в быту используют электроэнергию или газ, что является достаточно энергоемкими способами и приводит к значительным затратам и загрязнению окружающей среды. Однако, современные технологии тепловых насосов позволяют эффективнее использовать энергию, передавая тепло от внешней среды к воде и значительно уменьшая потребление электроэнергии.

Если обычный электробойлер производит 1 киловатт тепла на 1 киловатт потребленной электроэнергии, то новый водонагреватель Midea с тепловым насосом может производить до 4 киловатт тепла на 1 киловатт, что делает его в четыре раза эффективнее и экономичнее.

По данным компании Midea, новый водонагреватель позволит значительно уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. По оценкам производителя, в США, где планируется активно продавать это устройство, можно достичь экономии до 75% на отоплении воды.

Насос легко интегрируется в существующие системы отопления, что позволяет заменить устаревшие или неэффективные устройства. Удобное расположение элементов управления упрощает установку и эксплуатацию.

Встроенные системы защиты от протечек, автоматический клапан и защита от замерзания обеспечивают безопасную работу насоса даже при низких температурах. Мощность насоса позволяет быстро нагреть необходимое количество воды для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи. Благодаря инверторному вентилятору, насос работает практически бесшумно.

Насос предлагает несколько режимов работы, позволяющих выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей: экономичный режим для максимальной экономии электроэнергии, режим быстрого нагрева для экстренных случаев и комбинированный режим для баланса между экономичностью и скоростью нагрева. Управлять насосом можно удаленно через Wi-Fi.