Вийшов бойлер, що споживає в 4 рази менше електрики за звичайний

Нова система від Midea дозволяє отримати в чотири рази більше тепла, ніж традиційні водонагрівачі, витрачаючи при цьому однакову кількість електроенергії. Тобто, на кожен кіловат спожитої електроенергії система виробляє 4 кіловати тепла.

Компанія Midea представила інноваційний водонагрівач з тепловим насосом, який є енергоефективною альтернативою традиційним бойлерам та газовим котлам. Більш детальну інформацію про цю розробку можна знайти в офіційному прес-релізі компанії.

Зазвичай для нагрівання води в побуті використовують електроенергію або газ, що є досить енергоємними способами і призводить до значних витрат та забруднення довкілля. Однак, сучасні технології теплових насосів дозволяють ефективніше використовувати енергію, передаючи тепло від зовнішнього середовища до води і значно зменшуючи споживання електроенергії.

Якщо звичайний електробойлер виробляє 1 кіловат тепла на 1 кіловат спожитої електроенергії, то новий водонагрівач Midea з тепловим насосом може виробляти аж 4 кіловати тепла на 1 кіловат, що робить його в чотири рази ефективнішим та економічнішим.

За даними компанії Midea, новий водонагрівач дозволить значно зменшити витрати на оплату комунальних послуг та скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу. За оцінками виробника, у США, де планується активно продавати цей пристрій, можна досягти економії до 75% на опаленні води.

Насос легко інтегрується в наявні системи опалення, що дає змогу замінити застарілі або неефективні пристрої. Зручне розташування елементів керування спрощує встановлення та експлуатацію.

Вбудовані системи захисту від протікання, автоматичний клапан і захист від замерзання забезпечують безпечну роботу насоса навіть за низьких температур. Потужність насоса дає змогу швидко нагріти необхідну кількість води для задоволення потреб середньостатистичної сім’ї. Завдяки інверторному вентилятору, насос працює практично безшумно.

Насос пропонує кілька режимів роботи, що дають змогу вибрати оптимальний варіант залежно від потреб: економічний режим для максимальної економії електроенергії, режим швидкого нагріву для екстрених випадків і комбінований режим для балансу між економічністю і швидкістю нагріву. Керувати насосом можна віддалено через Wi-Fi.