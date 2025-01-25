Як українцям продають фальшиві документи: деталі масштабної схеми

На території Вінницької області правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася масовим виробництвом підроблених документів. Для підвищення реалістичності підробок зловмисники використовували справжні голографічні захисні елементи. Вартість фальшивих документів варіювалася залежно від їхнього виду і становила від 8000 гривень до 2000 євро.

За даними Офісу Генерального прокурора, в результаті проведених слідчих дій було виявлено масштабне виробництво підроблених документів різного призначення. Зловмисники підробляли як посвідчення особи (паспорти, водійські права), так і спеціальні документи (документи учасників бойових дій, службові посвідчення).

1400 доларів США за фальшиве службове посвідчення працівника правоохоронного органу;

8500 гривень за підроблене посвідчення водія;

2000 євро за підроблений закордонний паспорт.

Шахраї використовували соціальні мережі як платформу для пошуку клієнтів, які бажали придбати підроблені документи. Розрахунки здійснювалися безготівковим шляхом, а готові підробки доставлялися замовникам максимально зручним способом – через кур’єрські служби та поштові автомати.

Такод недавно у Чернівецькій області був затриманий колишній правоохоронець, який організував незаконний бізнес з виробництва та збуту підроблених документів, таких як водійські права та пенсійні посвідчення. За скоєний злочин його засудили до 5 років ув’язнення з іспитовим строком.

Правоохоронці Чернівецької області завершили розслідування справи проти чоловіка, який займався збутом контрафактного палива. За даними слідства, він був частиною злочинного угруповання, яке діяло у змові з працівниками нафтобаз та АЗС.

В ході проведення обшуків на АЗС, причетних до незаконної торгівлі пальним, було виявлено та вилучено значну кількість контрафактного горючого – понад 240 тонн на суму понад 17,5 мільйонів гривень.

Також Україні було припинено діяльність злочинного угруповання, яке займалося контрабандою елітних товарів, таких як швейцарські годинники та ювелірні вироби, на суму понад 35 мільйонів гривень.