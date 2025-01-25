Субсидії по-новому: як в Україні планують змінити надання грошової допомоги 

В Україні з’явилася нова можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати фінансову допомогу від держави на оренду житла. З 29 січня почне діяти програма субсидій, яка передбачає індивідуальний підхід до розрахунку розміру допомоги. Проте, щоб скористатися цією програмою, необхідно відповідати певним вимогам, встановленим Міністерством соціальної політики.

Кого стосується нова програма субсидій для ВПО?

Не всі внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися цією можливістю.

Право на отримання субсидії мають лише ті внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки через війну і не мають де жити в безпечних регіонах України.

Незалежно від того, чи вже орендуєте ви житло, чи тільки плануєте це зробити, ви можете претендувати на отримання субсидії. Головне – мати підтвердження у вигляді договору оренди.

Якщо ви вже отримуєте щомісячну допомогу як внутрішньо переміщена особа, то не можете одночасно претендувати на субсидію на оренду житла.

Щоб отримати субсидію, орендар та орендодавець не повинні бути родичами.

Якщо орендодавець вже отримує компенсацію за надання житла ВПО за програмою “Прихисток”, то він не може додатково отримувати субсидію на оренду цього ж житла.

Крім субсидії на оренду житла, сім’я ВПО також може отримувати субсидію на оплату комунальних послуг.

Скільки коштів можна отримати на компенсацію оренди?

Розмір виплат для переселенців на оренду житла розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї. Це залежатиме від кількості членів сім’ї, їхніх доходів та вартості оренди житла в конкретному регіоні.

Щоб отримати таку допомогу, витрати на оренду мають перевищувати 20% загального доходу сім’ї. Тобто, чим більші витрати на оренду і чим менші доходи, тим більша буде сума компенсації.

Оформлення субсидії на оренду житла для ВПО: все, що потрібно знати

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подати документи на отримання нової субсидії на оренду житла.

Де оформити:

Офлайн: у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або центрі надання адміністративних послуг.

Онлайн: через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього як орендар, так і власник житла мають мати електронний підпис.

Які документи потрібні:

Договір оренди: оформлений за встановленою формою.

Заява: за встановленою формою.

Інші документи (за необхідності): копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна тощо.

Хто подає документи: