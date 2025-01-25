Субсидии по-новому: как в Украине планируют изменить предоставление денежной помощи 

В Украине появилась новая возможность для внутренне перемещенных лиц получить финансовую помощь от государства на аренду жилья. С 29 января начнет действовать программа субсидий, которая предусматривает индивидуальный подход к расчету размера помощи. Однако, чтобы воспользоваться этой программой, необходимо соответствовать определенным требованиям, установленным Министерством социальной политики.

Кого касается новая программа субсидий для ВПЛ?

Не все внутренне перемещенные лица смогут воспользоваться этой возможностью.

Право на получение субсидии имеют только те внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и не имеют где жить в безопасных регионах Украины.

Независимо от того, уже арендуете ли вы жилье, или только планируете это сделать, вы можете претендовать на получение субсидии. Главное – иметь подтверждение в виде договора аренды.

Если вы уже получаете ежемесячную помощь как внутренне перемещенное лицо, то не можете одновременно претендовать на субсидию на аренду жилья.

Чтобы получить субсидию, арендатор и арендодатель не должны быть родственниками.

Если арендодатель уже получает компенсацию за предоставление жилья ВПЛ по программе «Приют», то он не может дополнительно получать субсидию на аренду этого же жилья.

Кроме субсидии на аренду жилья, семья ВПЛ также может получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

Сколько средств можно получить на компенсацию аренды?

Размер выплат для переселенцев на аренду жилья будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи. Это будет зависеть от количества членов семьи, их доходов и стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Чтобы получить такую помощь, расходы на аренду должны превышать 20% общего дохода семьи. То есть, чем больше расходы на аренду и чем меньше доходы, тем больше будет сумма компенсации.

Оформление субсидии на аренду жилья для ВПЛ: все, что нужно знать

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подать документы на получение новой субсидии на аренду жилья.

Где оформить:

Офлайн: в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или центре предоставления административных услуг.

Онлайн: через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого как арендатор, так и владелец жилья должны иметь электронную подпись.

Какие документы нужны:

Договор аренды: оформленный по установленной форме.

Заявление: по установленной форме.

Другие документы (при необходимости): копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна и т.д.

Кто подает документы: