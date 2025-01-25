За що в українців можуть забрати або зменшити пенсію: Пенсійний фонд оприлюднив перелік причин

Існуючі закони в Україні дозволяють припинити виплату пенсії за різними причинами. Якщо така ситуація сталася, пенсіонер може відновити виплати, звернувшись до Пенсійного фонду протягом 10 днів.

Закон України передбачає кілька підстав для припинення виплати пенсії. Серед них:

якщо інформація, на підставі якої призначили пенсію, виявилася неправдивою;

якщо пенсіонер постійно проживає за кордоном (крім випадків, передбачених міжнародними договорами);

якщо пенсіонер сам попросив припинити виплату пенсії через тимчасове проживання за кордоном;

у разі смерті пенсіонера або якщо його визнали безвісно відсутнім;

якщо пенсіонер отримав статус зниклого безвісти;

якщо пенсіонер не отримував пенсію протягом півроку;

якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію;

в інших випадках, передбачених законом (наприклад, якщо дитина, яка отримувала пенсію по втраті годувальника, закінчила навчання, або якщо особа, яка отримувала пенсію за вислугу років, влаштувалася на роботу, що дає право на таку ж пенсію).

Як відновити виплату пенсії?

Якщо виплату пенсії було припинено, ви можете її відновити. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, та написати відповідну заяву. Пенсійний фонд розгляне вашу заяву та прийме рішення про відновлення виплати протягом 10 днів.

Також енсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті, які можуть вплинути на розмір пенсії або право на її отримання. Затримка з повідомленням може призвести до необхідності повернення частини виплат.

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ: