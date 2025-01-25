За что у украинцев могут забрать или уменьшить пенсию: Пенсионный фонд обнародовал перечень причин

Существующие законы в Украине позволяют прекратить выплату пенсии по разным причинам. Если такая ситуация произошла, пенсионер может возобновить выплаты, обратившись в Пенсионный фонд в течение 10 дней.

Закон Украины предусматривает несколько оснований для прекращения выплаты пенсии. Среди них:

если информация, на основании которой назначили пенсию, оказалась ложной;

если пенсионер постоянно проживает за границей (кроме случаев, предусмотренных международными договорами);

если пенсионер сам попросил прекратить выплату пенсии из-за временного проживания за границей;

в случае смерти пенсионера или если его признали безвестно отсутствующим;

если пенсионер получил статус пропавшего без вести;

если пенсионер не получал пенсию в течение полугода;

если пенсионер не прошел идентификацию;

в других случаях, предусмотренных законом (например, если ребенок, получавший пенсию по потере кормильца, закончил обучение, или если лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, устроилось на работу, дающую право на такую же пенсию).

Как возобновить выплату пенсии?

Если выплата пенсии была прекращена, вы можете ее возобновить. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность, и написать соответствующее заявление. Пенсионный фонд рассмотрит ваше заявление и примет решение о восстановлении выплаты в течение 10 дней.

Также пансионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины об изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на размер пенсии или право на ее получение. Задержка с уведомлением может привести к необходимости возврата части выплат.

О каких изменениях нужно сообщать ПФУ: