Как украинцам продают фальшивые документы: детали масштабной схемы

На территории Винницкой области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась массовым производством поддельных документов. Для повышения реалистичности подделок злоумышленники использовали настоящие голографические защитные элементы. Стоимость фальшивых документов варьировалась в зависимости от их вида и составляла от 8000 гривен до 2000 евро.

По данным Офиса Генерального прокурора, в результате проведенных следственных действий было выявлено масштабное производство поддельных документов различного назначения. Злоумышленники подделывали как удостоверения личности (паспорта, водительские права), так и специальные документы (документы участников боевых действий, служебные удостоверения).

1400 долларов США за фальшивое служебное удостоверение работника правоохранительного органа;

8500 гривен за поддельное водительское удостоверение;

2000 евро за поддельный загранпаспорт.

Мошенники использовали социальные сети как платформу для поиска клиентов, желающих приобрести поддельные документы. Расчеты осуществлялись безналичным путем, а готовые подделки доставлялись заказчикам максимально удобным способом – через курьерские службы и почтовые автоматы.

Такод недавно в Черновицкой области был задержан бывший правоохранитель, который организовал незаконный бизнес по производству и сбыту поддельных документов, таких как водительские права и пенсионные удостоверения. За совершенное преступление его приговорили к 5 годам заключения с испытательным сроком.

Правоохранители Черновицкой области завершили расследование дела против мужчины, который занимался сбытом контрафактного топлива. По данным следствия, он был частью преступной группировки, которая действовала в сговоре с работниками нефтебаз и АЗС.

В ходе проведения обысков на АЗС, причастных к незаконной торговле горючим, было обнаружено и изъято значительное количество контрафактного горючего – более 240 тонн на сумму более 17,5 миллионов гривен.

Также Украине была пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой элитных товаров, таких как швейцарские часы и ювелирные изделия, на сумму более 35 миллионов гривен.