Действует только до 30 апреля: специальный тариф на электроэнергию скоро отменят

Цена на электроэнергию в Украине с июня прошлого года составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако, для некоторых украинцев действуют другие, более выгодные условия. Компания «Закарпатьеоблэнерго» напомнила, что до конца апреля этого года для определенной категории потребителей действует специальный тариф.

Как вы уже знаете из наших предыдущих публикаций, украинцы, даже если не пользуются газом, все равно обязаны за него платить.

Правительство Украины установило специальный сниженный тариф на электроэнергию для определенных категорий населения в течение отопительного сезона. Этот тариф касается людей, которые проживают в домах без газа и используют для обогрева другие виды топлива, кроме электричества. То есть, если в вашем доме нет центрального отопления или собственного котла, и вы отапливаете жилье другими видами топлива, то за электроэнергию вы будете платить меньше.

Для тех, кто подпадает под действие этого специального тарифа, стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии составляет 2,64 гривны, но только при условии, что потребление за месяц не превышает 2000 киловатт-часов. То есть, если вы потребляете больше электроэнергии, то за часть, превышающую 2000 кВт-ч, вы будете платить по общему тарифу.

Напомним, что уже с мая или июня 2025 года в Украине могут снова повысить тарифы на электроэнергию. Это вынужденный шаг из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. Возможно стоимость вырастет до 5 или даже 6 гривен на один кВт.

Подобная ситуация и с газом. Вероятно, уже после завершения отопительного сезона в Украине пересмотрят цену голубого топлива. О возможной цене пока не говорят, однако в долгосрочной перспективе стоимость одного кубометра газа может достичь 2 18-20 гривен. Пока это лишь предположение экспертов, официальных заявлений от Кабинета Министров или министерства энергетики пока не было.