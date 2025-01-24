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Діє лише до 30 квітня: спеціальний тариф на електроенергію скоро скасують

Yulia25.01.2025

Ціна на електроенергію в Україні з червня минулого року становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, для деяких українців діють інші, більш вигідні умови. Компанія “Закарпаттяобленерго” нагадала, що до кінця квітня цього року для певної категорії споживачів діє спеціальний тариф.

Як ви вже знаєте з наших попередніх публікацій, українці, навіть якщо не користуються газом, все одно зобов’язані за нього платити.

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Уряд України встановив спеціальний знижений тариф на електроенергію для певних категорій населення протягом опалювального сезону. Цей тариф стосується людей, які проживають у будинках без газу і використовують для обігріву інші види палива, крім електрики. Тобто, якщо у вашому будинку немає центрального опалення або власного котла, і ви опалюєте житло іншими видами палива, то за електроенергію ви платитимете менше.

Для тих, хто підпадає під дію цього спеціального тарифу, вартість 1 кіловат-години електроенергії складає 2,64 гривні, але лише за умови, що споживання за місяць не перевищує 2000 кіловат-годин. Тобто, якщо ви споживаєте більше електроенергії, то за частину, що перевищує 2000 кВт·год, ви платитимете за загальним тарифом.

Нагадаємо, що вже з травня або червня 2025 року в Україні можуть знову підвищити тарифи на електроенергію. Це вимушений крок через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. Можливо вартість зросте до 5 чи навіть 6 гривень на один кВт. 

Подібна ситуація і з газом. Ймовірно, вже після завершення опалювального сезону в Україні переглянуть ціну блакитного палива. Про можливу ціну поки не говорять, однак в довгостроковій перспективі вартість одного кубометра газу може сягнути 2 18-20 гривень. Наразі це лише припущення експертів, офіційних заяв від Кабінету Міністрів чи міністерства енергетики поки не було.

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Yulia25.01.2025
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