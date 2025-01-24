Діє лише до 30 квітня: спеціальний тариф на електроенергію скоро скасують

Ціна на електроенергію в Україні з червня минулого року становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, для деяких українців діють інші, більш вигідні умови. Компанія “Закарпаттяобленерго” нагадала, що до кінця квітня цього року для певної категорії споживачів діє спеціальний тариф.

Як ви вже знаєте з наших попередніх публікацій, українці, навіть якщо не користуються газом, все одно зобов’язані за нього платити.

Уряд України встановив спеціальний знижений тариф на електроенергію для певних категорій населення протягом опалювального сезону. Цей тариф стосується людей, які проживають у будинках без газу і використовують для обігріву інші види палива, крім електрики. Тобто, якщо у вашому будинку немає центрального опалення або власного котла, і ви опалюєте житло іншими видами палива, то за електроенергію ви платитимете менше.

Для тих, хто підпадає під дію цього спеціального тарифу, вартість 1 кіловат-години електроенергії складає 2,64 гривні, але лише за умови, що споживання за місяць не перевищує 2000 кіловат-годин. Тобто, якщо ви споживаєте більше електроенергії, то за частину, що перевищує 2000 кВт·год, ви платитимете за загальним тарифом.

Нагадаємо, що вже з травня або червня 2025 року в Україні можуть знову підвищити тарифи на електроенергію. Це вимушений крок через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. Можливо вартість зросте до 5 чи навіть 6 гривень на один кВт.

Подібна ситуація і з газом. Ймовірно, вже після завершення опалювального сезону в Україні переглянуть ціну блакитного палива. Про можливу ціну поки не говорять, однак в довгостроковій перспективі вартість одного кубометра газу може сягнути 2 18-20 гривень. Наразі це лише припущення експертів, офіційних заяв від Кабінету Міністрів чи міністерства енергетики поки не було.