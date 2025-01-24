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У части украинцев отберут 75% пенсии: почему и кого это касается

Yulia24.01.2025
пенсія

Размер пенсии, которую получает украинец, напрямую связан с тем, сколько лет он проработал и какая была его зарплата в течение трудовой жизни. Однако, есть определенные ситуации, когда из этой пенсии могут удерживаться средства. Это означает, что пенсионер может получать меньшую сумму, чем рассчитывал.

Пенсионный фонд Украины сообщил о причинах, по которым некоторые пенсионеры могут столкнуться с уменьшением своих пенсионных выплат в 2025 году.

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 2025 году действуют определенные ограничения на размер пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Это связано с необходимостью обеспечить справедливое распределение пенсионных средств и поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Кто будет получать меньшую пенсию?

  • Лица на полном государственном содержании. Граждане, которые находятся в специализированных учреждениях за счет государственного бюджета (например, домах престарелых), будут получать только 25% от назначенной им пенсии. Остальные средства направляются на покрытие расходов на их содержание.
  • Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Если пенсионер является кормильцем для нетрудоспособных родственников (например, инвалидов, детей), то его пенсия распределяется следующим образом:
      • 25% пенсии остается пенсионеру.
      • Остальная сумма (но не более 50% от общего размера пенсии) выплачивается нетрудоспособным членам семьи.

Пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи (инвалидов, детей, родителей пенсионного возраста), могут распределить свою пенсию между ними. К нетрудоспособным относят:

  • Детей до 18 лет;
  • Студентов дневной формы обучения до 23 лет;
  • Инвалидов с детства;
  • Детей-сирот до 23 лет.

Размер части пенсии, которую получает каждый член семьи, определяется индивидуально и зависит от количества иждивенцев. Оставшаяся часть пенсии может быть направлена на улучшение условий проживания пенсионера в учреждении, если он там находится.

Забирают ли часть пенсии у людей, которые сидят в тюрьме? 

Да, если человек получил приговор и отбывает наказание, то часть его пенсии могут удерживать. Это делается для того, чтобы покрыть расходы на его содержание в тюрьме. Однако, не всю пенсию забирают. Закон говорит, что по крайней мере половина пенсии должна оставаться на личном счете осужденного.

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Yulia24.01.2025
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