У части украинцев отберут 75% пенсии: почему и кого это касается
Размер пенсии, которую получает украинец, напрямую связан с тем, сколько лет он проработал и какая была его зарплата в течение трудовой жизни. Однако, есть определенные ситуации, когда из этой пенсии могут удерживаться средства. Это означает, что пенсионер может получать меньшую сумму, чем рассчитывал.
Пенсионный фонд Украины сообщил о причинах, по которым некоторые пенсионеры могут столкнуться с уменьшением своих пенсионных выплат в 2025 году.
2025 году действуют определенные ограничения на размер пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Это связано с необходимостью обеспечить справедливое распределение пенсионных средств и поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Кто будет получать меньшую пенсию?
- Лица на полном государственном содержании. Граждане, которые находятся в специализированных учреждениях за счет государственного бюджета (например, домах престарелых), будут получать только 25% от назначенной им пенсии. Остальные средства направляются на покрытие расходов на их содержание.
- Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Если пенсионер является кормильцем для нетрудоспособных родственников (например, инвалидов, детей), то его пенсия распределяется следующим образом:
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- 25% пенсии остается пенсионеру.
- Остальная сумма (но не более 50% от общего размера пенсии) выплачивается нетрудоспособным членам семьи.
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Пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи (инвалидов, детей, родителей пенсионного возраста), могут распределить свою пенсию между ними. К нетрудоспособным относят:
- Детей до 18 лет;
- Студентов дневной формы обучения до 23 лет;
- Инвалидов с детства;
- Детей-сирот до 23 лет.
Размер части пенсии, которую получает каждый член семьи, определяется индивидуально и зависит от количества иждивенцев. Оставшаяся часть пенсии может быть направлена на улучшение условий проживания пенсионера в учреждении, если он там находится.
Забирают ли часть пенсии у людей, которые сидят в тюрьме?
Да, если человек получил приговор и отбывает наказание, то часть его пенсии могут удерживать. Это делается для того, чтобы покрыть расходы на его содержание в тюрьме. Однако, не всю пенсию забирают. Закон говорит, что по крайней мере половина пенсии должна оставаться на личном счете осужденного.
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