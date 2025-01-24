У части украинцев отберут 75% пенсии: почему и кого это касается

Размер пенсии, которую получает украинец, напрямую связан с тем, сколько лет он проработал и какая была его зарплата в течение трудовой жизни. Однако, есть определенные ситуации, когда из этой пенсии могут удерживаться средства. Это означает, что пенсионер может получать меньшую сумму, чем рассчитывал.

Пенсионный фонд Украины сообщил о причинах, по которым некоторые пенсионеры могут столкнуться с уменьшением своих пенсионных выплат в 2025 году.

2025 году действуют определенные ограничения на размер пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Это связано с необходимостью обеспечить справедливое распределение пенсионных средств и поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Кто будет получать меньшую пенсию?

Лица на полном государственном содержании. Граждане, которые находятся в специализированных учреждениях за счет государственного бюджета (например, домах престарелых), будут получать только 25% от назначенной им пенсии. Остальные средства направляются на покрытие расходов на их содержание.

Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Если пенсионер является кормильцем для нетрудоспособных родственников (например, инвалидов, детей), то его пенсия распределяется следующим образом:

25% пенсии остается пенсионеру. Остальная сумма (но не более 50% от общего размера пенсии) выплачивается нетрудоспособным членам семьи.



Пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи (инвалидов, детей, родителей пенсионного возраста), могут распределить свою пенсию между ними. К нетрудоспособным относят:

Детей до 18 лет;

Студентов дневной формы обучения до 23 лет;

Инвалидов с детства;

Детей-сирот до 23 лет.

Размер части пенсии, которую получает каждый член семьи, определяется индивидуально и зависит от количества иждивенцев. Оставшаяся часть пенсии может быть направлена на улучшение условий проживания пенсионера в учреждении, если он там находится.

Забирают ли часть пенсии у людей, которые сидят в тюрьме?

Да, если человек получил приговор и отбывает наказание, то часть его пенсии могут удерживать. Это делается для того, чтобы покрыть расходы на его содержание в тюрьме. Однако, не всю пенсию забирают. Закон говорит, что по крайней мере половина пенсии должна оставаться на личном счете осужденного.