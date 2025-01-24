В частини українців відберуть 75% пенсії: чому та кого це стосується

Розмір пенсії, яку отримує українець, безпосередньо пов’язана з тим, скільки років він пропрацював і яка була його зарплата протягом трудового життя. Проте, є певні ситуації, коли з цієї пенсії можуть утримуватися кошти. Це означає, що пенсіонер може отримувати меншу суму, ніж розраховував.

Пенсійний фонд України повідомив про причини, за якими деякі пенсіонери можуть зіткнутися зі зменшенням своїх пенсійних виплат у 2025 році.

2025 році діють певні обмеження на розмір пенсійних виплат для деяких категорій громадян. Це пов’язано з необхідністю забезпечити справедливий розподіл пенсійних коштів та підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Хто отримуватиме меншу пенсію?

Особи на повному державному утриманні. Громадяни, які перебувають у спеціалізованих установах за рахунок державного бюджету (наприклад, будинках для літніх людей), отримуватимуть лише 25% від призначеної їм пенсії. Решта коштів направляється на покриття витрат на їх утримання.

Пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім’ї. Якщо пенсіонер є годувальником для непрацездатних родичів (наприклад, інвалідів, дітей), то його пенсія розподіляється таким чином: 25% пенсії залишається пенсіонеру. Решта суми (але не більше 50% від загального розміру пенсії) виплачується непрацездатним членам сім’ї.



Пенсіонери, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї (інвалідів, дітей, батьків пенсійного віку), можуть розподілити свою пенсію між ними. До непрацездатних відносять:

Дітей до 18 років;

Студентів денної форми навчання до 23 років;

Інвалідів з дитинства;

Дітей-сиріт до 23 років.

Розмір частини пенсії, яку отримує кожен член сім’ї, визначається індивідуально і залежить від кількості утриманців. Частина пенсії, що залишається, може бути спрямована на покращення умов проживання пенсіонера в закладі, якщо він там перебуває.

Чи забирають частину пенсії у людей, які сидять у в’язниці?

Так, якщо людина отримала вирок і відбуває покарання, то частину її пенсії можуть утримувати. Це робиться для того, щоб покрити витрати на її утримання у в’язниці. Однак, не всю пенсію забирають. Закон каже, що принаймні половина пенсії має залишатися на особистому рахунку засудженого.