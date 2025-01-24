Жолнович рассказала о новой помощи для ВПЛ, но претендовать на нее будут не все

С тех пор как продолжается война, миллионы украинцев получили статус внутренне перемещенных лиц, а вместе с ним и ряд льгот и право на социальную помощь. С начала войны ВПЛ ежемесячно получали по 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и по 3000 гривен на несовершеннолетних и лиц с инвалидностью. В этом году многим семьям отменили выплату. Коснулось это тех, кто смог трудоустроиться и имеет хороший доход и может обеспечивать себя и свою семью самостоятельно. Однако несмотря на это, сотни тысяч украинцев все еще продолжают получать эти выплаты, а теперь смогут претендовать на еще один вид помощи. Коснется она тех ВПЛ, которые арендуют жилье.

Люди будут получать денежную компенсацию

Семьи, внутренне перемещенные и арендующие жилье, смогут рассчитывать на компенсацию. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Прежде всего, это дополнительная финансовая помощь для тех семей, которые вынуждены арендовать свое жилье из-за того, что они потеряли его из-за российской агрессии и оккупации. Они также могут получать и другие социальные пособия, определенные действующим социальным законодательством», — говорит Жолнович.

Она добавляет, что это положительные новости не только для арендаторов, но и для арендодателей.

«Также это дополнительная защита как для арендатора, так и для арендодателя, ведь мы предусматриваем одним из элементов такой помощи — официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить и права, и обязанности, и защиту от того, чтобы тебя не выселили на следующий день, а для арендатора – что вовремя будут уплачены все платежи. Это такая дополнительная юридическая защита и поддержка во всех аспектах, к которым относится аренда жилья“, — добавила Жолнович.

О том, как оформить компенсацию и кто на нее претендует, можно узнать в центрах социальной защиты населения. Если вы проживаете в сельской местности, то обращайтесь в поселковые советы.