Жолнович розповіла про нову допомогу для ВПО, але претендуватимуть на неї не всі

Відколи триває війна мільйони українців отримали статус внутрішньо переміщених осіб, а разом з ним й низку пільг та право на соціальну допомогу. Від початку війни ВПО щомісячно отримували по 2000 гривень на кожного дорослого члена родини та по 3000 гривень на неповнолітніх і осіб з інвалідністю. Цьогоріч багатьом родинам скасували виплату. Торкнулося це тих, хто зміг працевлаштуватися та має хороший дохід і може забезпечувати себе й свою родину самостійно. Однак, попри це, сотні тисяч українців все ще продовжують отримувати ці виплати, а тепер зможуть претендувати на ще один вид допомоги. Торкнеться вона тих ВПО, які орендують житло.

Люди отримуватимуть грошову компенсацію

Родини, які є внутрішньо переміщеними та орендують житло, зможуть розраховувати на компенсацію. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Насамперед це додаткова фінансова допомога для тих родин, які змушені орендувати своє житло через те, що вони втратили його через російську агресію та окупацію. Вони також можуть отримувати й інші соціальні допомоги, які визначенні чинним соціальним законодавством», – каже Жолнович.

Вона додає, що це позитивні новини не лише для орендарів, а й для орендодавців.

«Також це додатковий захист, як для орендаря, так і для орендодавця, адже ми передбачаємо одним з елементів такої допомоги — офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити й права, і обовʼязки, і захист від того, щоб тебе не виселили на наступний день, а для орендатора — що вчасно будуть сплачені всі платежі. Це такий додатковий юридичний захист та підтримка у всіх аспектах, яких стосується оренда житла”, – додала Жолнович.

Про те, як оформити компенсацію та хто на неї претендує можна дізнатися у центрах соціального захисту населення. Якщо ви проживаєте у сільській місцевості, то звертайтеся до селищних рад.