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Жолнович розповіла про нову допомогу для ВПО, але претендуватимуть на неї не всі

Карел Тетяна24.01.2025
Грошові виплати українцям

Відколи триває війна мільйони українців отримали статус внутрішньо переміщених осіб, а разом з ним й низку пільг та право на соціальну допомогу. Від початку війни ВПО щомісячно отримували по 2000 гривень на кожного дорослого члена родини та по 3000 гривень на неповнолітніх і осіб з інвалідністю. Цьогоріч багатьом родинам скасували виплату. Торкнулося це тих, хто зміг працевлаштуватися та має хороший дохід і може забезпечувати себе й свою родину самостійно. Однак, попри це, сотні тисяч українців все ще продовжують отримувати ці виплати, а тепер зможуть претендувати на ще один вид допомоги. Торкнеться вона тих ВПО, які орендують житло.

Люди отримуватимуть грошову компенсацію

Родини, які є внутрішньо переміщеними та орендують житло, зможуть розраховувати на компенсацію. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

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«Насамперед це додаткова фінансова допомога для тих родин, які змушені орендувати своє житло через те, що вони втратили його через російську агресію та окупацію. Вони також можуть отримувати й інші соціальні допомоги, які визначенні чинним соціальним законодавством», – каже Жолнович.

Вона додає, що це позитивні новини не лише для орендарів, а й для орендодавців.

«Також це додатковий захист, як для орендаря, так і для орендодавця, адже ми передбачаємо одним з елементів такої допомоги — офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити й права, і обовʼязки, і захист від того, щоб тебе не виселили на наступний день, а для орендатора — що вчасно будуть сплачені всі платежі. Це такий додатковий юридичний захист та підтримка у всіх аспектах, яких стосується оренда житла”, – додала Жолнович.

Про те, як оформити компенсацію та хто на неї претендує можна дізнатися у центрах соціального захисту населення. Якщо ви проживаєте у сільській місцевості, то звертайтеся до селищних рад.

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Карел Тетяна24.01.2025
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