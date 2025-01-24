АТБ влаштовує грандіозний розпродаж товарів: які продукти та з якими знижками можна придбати?

Мережа супермаркетів АТБ є однією з найпопулярніших серед українців. Ці супермаркети полюбляють покупці через хороший вибір товару та чудові ціни. Українці відзначають, що в АТБ багато продуктів значно дешевші ніж в інших мережах. Також мережа часто влаштовує знижки й інколи навіть до 40-50%. От і зараз в компанії заявили про грандіозний розпродаж. Купити зі знижкою може безліч різних товарів: від продуктів харчування до засобів гігієни й інших товарів для дому. Під акцію потрапили й алкогольні напої.

Що можна купити за вигідною ціною?

Дуже багато різних товарів можна купити зі знижкою до 45%. До цього переліку увійшли:

Чіпси “Своя лінія”: було 45,90 грн — стало 28,50 грн. Майонез “Оліс Чудовий”: було 67,80 грн — стало 44,90 грн. Ковбаса “М’ясна лавка”: було 110,30 грн — стало 65,90 грн. Консерви «Самотній смак» — 80,50 грн (замість 123,90 грн). Морозиво “Три Ведмеді Vanilla&Caramel”: було 144,30 грн — стало 85,90 грн. Вироби, які містять мʼясо «Ковбасний ряд/Розумний вибір»: було 176,99 грн — стало 122,90 грн. Кава Jacobs Monarch: було 212,40 грн — стало 129,90 грн.

Цей перелік далеко не вичерпний. Перелік товарів, які потрапили під велику знижку, значно більший. Акція триватиме кілька днів, тож велика кількість охочих зможуть купити потрібні продукти за вигідною ціною.

АТБ регулярно влаштовує різноманітні розпродажі

Навіть якщо ви не потрапили на ці акційні пропозиції — не варто засмучуватись. Компанія АТБ щотижня влаштовує акції на різні категорії товарів. Найбільше знижок зазвичай у вихідні, однак і в будні можна потрапити на чудові пропозиції.

Також для тих, хто часто робить покупки в цьому магазині, компанія радить купувати їхню банківську картку. З нею можна отримувати знижки абсолютно при кожній покупці. Майже всі товари, які представлені в супермаркеті, будуть дешевшими для власників карток від АТБ.