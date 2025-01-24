АТБ устраивает грандиозную распродажу товаров: какие продукты и с какими скидками можно приобрести?

Сеть супермаркетов АТБ одна из самых популярных среди украинцев. Эти супермаркеты любят покупатели из-за хорошего выбора товара и отличных цен. Украинцы отмечают, что в АТБ многие продукты значительно дешевле, чем в других сетях. Также сеть часто устраивает скидки и иногда до 40-50%. Вот и сейчас в компании заявили о грандиозной распродаже. Купить со скидкой можно множество разных товаров: от продуктов питания до средств гигиены и других товаров для дома. Под акцию попали и алкогольные напитки.

Что можно купить по выгодной цене?

Очень много разных товаров можно купить со скидкой до 45%. В этот список вошли:

Чипсы “Своя линия”: было 45,90 грн – стало 28,50 грн. Майонез “Олис Чудесный”: было 67,80 грн – стало 44,90 грн. Колбаса “Мясная лавка”: было 110,30 грн – стало 65,90 грн. Консервы «Самотний смак» – 80,50 грн (вместо 123,90 грн). Мороженое “Три Медведя Vanilla&Caramel”: было 144,30 грн — стало 85,90 грн. Изделия, содержащие мясо «Колбасный ряд/Умный выбор»: было 176,99 грн – стало 122,90 грн. Кофе Jacobs Monarch: было 212,40 грн – стало 129,90 грн.

Этот список далеко не исчерпывающий. Перечень товаров, попавших под большую скидку, значительно больше. Акция продлится несколько дней, так что большое количество желающих смогут купить нужные продукты по выгодной цене.

АТБ регулярно устраивает всевозможные распродажи

Даже если вы не попали на эти акционные предложения, не стоит расстраиваться. Компания АТБ еженедельно устраивает акции на разные категории товаров. Больше всего скидок обычно в выходные, однако и в будни можно попасть на отличные предложения.

Также для тех, кто часто делает покупки в этом магазине, компания советует покупать их банковскую карту. С ней можно получать скидки абсолютно при каждой покупке. Почти все товары, представленные в супермаркете, будут дешевле для держателей карт от АТБ.