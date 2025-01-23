Некоторым украинцам будут платить по 6500 гривен, чтобы им легче было пережить зиму: кто в перечне?

В Украине из-за войны постоянно внедряют различные программы поддержки. Все для того, чтобы поддержать самые уязвимые категории населения. Речь преимущественно о внутри перемещенных лицах, а также тех, кто потерял жилье в результате войны, или находится в затруднительном положении. В настоящее время правительство снова объявило о новой помощи для ВПЛ. Точнее данная помощь не нова, она действует уже более года, однако заявки могут подавать те семьи, которые не успели сделать это в 2024 году, но имеют на это полное право.

Речь о программе «Теплая зима»

Речь идет о помощи в рамках программы «Теплая зима», которая предусматривает выплату в размере 6500 гривен. Эти деньги могут получить ВПЛ, семьи в которых воспитываются дети и эти средства можно будет потратить на зимнюю одежду для детей или другие их потребности.

“Чтобы обеспечить получение помощи всем украинцам, имеющим на нее право, правительство приняло решение провести доначисление тем, кому помощь не была выплачена в 2024 году по техническим причинам, однако люди имели на нее право. Таким образом, еще около 5 тысяч человек смогут получить финансовую помощь “Теплая зима” в размере 6500 грн”, — сообщили в Министерстве социальной политики.

В Правительстве говорят, что на такую ​​выплату претендует около 5000 семей. Они могли получить эти средства еще в 2024 году, но, к сожалению, это не удалось реализовать из-за регулярных отключений света, которые наблюдались в ноябре и декабре. Также многие семьи не предоставили своевременно данные о себе, из-за чего процедура начисления средств для них тоже задержалась. Когда теперь придет помощь, точно неизвестно.

После подачи заявки ее должны обработать соответствующие организации, однако в Министерстве социальной политики заявили, что будут пытаться делать все быстро, чтобы деньги каждая семья получила уже через несколько дней после подачи заявки.