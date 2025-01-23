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Некоторым украинцам будут платить по 6500 гривен, чтобы им легче было пережить зиму: кто в перечне?

Карел Тетяна24.01.2025

В Украине из-за войны постоянно внедряют различные программы поддержки. Все для того, чтобы поддержать самые уязвимые категории населения. Речь преимущественно о внутри перемещенных лицах, а также тех, кто потерял жилье в результате войны, или находится в затруднительном положении. В настоящее время правительство снова объявило о новой помощи для ВПЛ. Точнее данная помощь не нова, она действует уже более года, однако заявки могут подавать те семьи, которые не успели сделать это в 2024 году, но имеют на это полное право.

Речь о программе «Теплая зима»

Речь идет о помощи в рамках программы «Теплая зима», которая предусматривает выплату в размере 6500 гривен. Эти деньги могут получить ВПЛ, семьи в которых воспитываются дети и эти средства можно будет потратить на зимнюю одежду для детей или другие их потребности.

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Чтобы обеспечить получение помощи всем украинцам, имеющим на нее право, правительство приняло решение провести доначисление тем, кому помощь не была выплачена в 2024 году по техническим причинам, однако люди имели на нее право. Таким образом, еще около 5 тысяч человек смогут получить финансовую помощь “Теплая зима” в размере 6500 грн”, — сообщили в Министерстве социальной политики.

В Правительстве говорят, что на такую ​​выплату претендует около 5000 семей. Они могли получить эти средства еще в 2024 году, но, к сожалению, это не удалось реализовать из-за регулярных отключений света, которые наблюдались в ноябре и декабре. Также многие семьи не предоставили своевременно данные о себе, из-за чего процедура начисления средств для них тоже задержалась. Когда теперь придет помощь, точно неизвестно.

После подачи заявки ее должны обработать соответствующие организации, однако в Министерстве социальной политики заявили, что будут пытаться делать все быстро, чтобы деньги каждая семья получила уже через несколько дней после подачи заявки.

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Карел Тетяна24.01.2025
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