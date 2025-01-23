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Деяким українцям платитимуть по 6500 гривень, щоб їм легше було пережити зиму: хто в переліку

Карел Тетяна24.01.2025

В Україні через війну постійно впроваджують різноманітні програми підтримки. Все задля того, щоб підтримати найвразливіші категорії населення. Мова переважно про внутрішньопереміщених осіб, а також тих, хто втратив житло внаслідок війни, або ж перебуває у скрутному становищі. Наразі Уряд знову оголосив про нову допомогу для ВПО. Точніше дана допомога не є новою, вона діє вже понад рік, однак наразі заявки можуть подавати ті родини, які не встигли зробити це у 2024 році, але мають на це повне право.

Мова про програму «Тепла зима»

Мова про допомогу в рамках програми «Тепла зима», яка передбачає виплату у розмірі 6500 гривень. Ці гроші можуть отримати ВПО, родини в котрих виховуються діти й ці кошти можна буде витратити на зимовий одяг для дітей, чи інші їхні потреби.

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Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право. Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу “Тепла зима” у розмірі 6 500 грн“, – повідомили у Міністерстві соціальної політики.

В Уряді кажуть, що наразі на таку виплату претендує близько 5000 родин. Вони могли отримати ці кошти ще у 2024 році, але на жаль це не вдалося реалізувати через регулярні відключення світла, які спостерігалися у листопаді та грудні. Також багато родин не подали вчасно дані про себе, через що процедура нарахування коштів для них теж затрималася. Коли тепер прийде допомога — точно невідомо.

Після подачі заявки її повинні опрацювати відповідні організації, однак у Міністерстві соціальної політики заявили, що намагатимуться робити все швидко, аби кошти кожна родина отримала вже через кілька днів після подачі заявки.

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Карел Тетяна24.01.2025
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