Деяким українцям платитимуть по 6500 гривень, щоб їм легше було пережити зиму: хто в переліку

В Україні через війну постійно впроваджують різноманітні програми підтримки. Все задля того, щоб підтримати найвразливіші категорії населення. Мова переважно про внутрішньопереміщених осіб, а також тих, хто втратив житло внаслідок війни, або ж перебуває у скрутному становищі. Наразі Уряд знову оголосив про нову допомогу для ВПО. Точніше дана допомога не є новою, вона діє вже понад рік, однак наразі заявки можуть подавати ті родини, які не встигли зробити це у 2024 році, але мають на це повне право.

Мова про програму «Тепла зима»

Мова про допомогу в рамках програми «Тепла зима», яка передбачає виплату у розмірі 6500 гривень. Ці гроші можуть отримати ВПО, родини в котрих виховуються діти й ці кошти можна буде витратити на зимовий одяг для дітей, чи інші їхні потреби.

“Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право. Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу “Тепла зима” у розмірі 6 500 грн“, – повідомили у Міністерстві соціальної політики.

В Уряді кажуть, що наразі на таку виплату претендує близько 5000 родин. Вони могли отримати ці кошти ще у 2024 році, але на жаль це не вдалося реалізувати через регулярні відключення світла, які спостерігалися у листопаді та грудні. Також багато родин не подали вчасно дані про себе, через що процедура нарахування коштів для них теж затрималася. Коли тепер прийде допомога — точно невідомо.

Після подачі заявки її повинні опрацювати відповідні організації, однак у Міністерстві соціальної політики заявили, що намагатимуться робити все швидко, аби кошти кожна родина отримала вже через кілька днів після подачі заявки.