Названо самое популярное авто в Украине: это не Renault и не Toyota

Несмотря на то, что официальных представительств китайских автопроизводителей в Украине не так много, спрос на их автомобили постоянно растет. Это связано с более низкими ценами по сравнению с известными европейскими и японскими брендами, такими как Renault и Toyota.

Более низкая цена китайских автомобилей является основным фактором, который привлекает украинских покупателей. Многие готовы закрыть глаза на некоторые недостатки в качестве, чтобы сэкономить средства. Какие именно модели пользуются наибольшим спросом, можно узнать из статистики, которую публикует организация Укравтопром.

На украинском рынке официально представлены лишь некоторые китайские автобренды. Однако, кроме них, на рынке можно найти и другие модели китайских автомобилей, которые привозятся неофициальными дилерами. Среди них особенно популярны электромобили. Кроме новых авто, из Китая также привозят и подержанные автомобили.

Наибольшим спросом среди украинцев в 2024 году пользовались такие модели китайских автомобилей:

Volkswagen ID.4 (1625 шт.);

Honda M-NV (1279 шт.);

BYD Song Plus (1062 шт.);

Nissan Ariya (766 шт.);

Zeekr 001 (703 шт.).

В 2024 году украинцы приобрели более 14 400 автомобилей китайского производства, что на 18% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что значительная часть этих автомобилей являются моделями европейских и японских брендов, производство которых перенесено в Китай.

Доля китайских автомобилей на украинском рынке продолжает расти. В 2024 году она достигла [значение] %. Такой стремительный рост обусловлен несколькими факторами: постоянным расширением модельного ряда китайских автопроизводителей, их адаптацией к требованиям европейского рынка и, конечно же, привлекательной ценой.

Напомним, с 10 февраля поезд №865/866 Рава-Русская – Черновцы продолжит маршрут до Коломыи, что откроет новые возможности для путешествий по Украине. Пассажиры смогут удобно добираться до Карпатских курортов, а также осуществлять пересадку на международный поезд до Варшавы.