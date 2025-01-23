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Названо самое популярное авто в Украине: это не Renault и не Toyota

Yulia24.01.2025

Несмотря на то, что официальных представительств китайских автопроизводителей в Украине не так много, спрос на их автомобили постоянно растет. Это связано с более низкими ценами по сравнению с известными европейскими и японскими брендами, такими как Renault и Toyota.

Более низкая цена китайских автомобилей является основным фактором, который привлекает украинских покупателей. Многие готовы закрыть глаза на некоторые недостатки в качестве, чтобы сэкономить средства. Какие именно модели пользуются наибольшим спросом, можно узнать из статистики, которую публикует организация Укравтопром.

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На украинском рынке официально представлены лишь некоторые китайские автобренды. Однако, кроме них, на рынке можно найти и другие модели китайских автомобилей, которые привозятся неофициальными дилерами. Среди них особенно популярны электромобили. Кроме новых авто, из Китая также привозят и подержанные автомобили.

Наибольшим спросом среди украинцев в 2024 году пользовались такие модели китайских автомобилей: 

  • Volkswagen ID.4 (1625 шт.);
  • Honda M-NV (1279 шт.);
  • BYD Song Plus (1062 шт.);
  • Nissan Ariya (766 шт.);
  • Zeekr 001 (703 шт.).

В 2024 году украинцы приобрели более 14 400 автомобилей китайского производства, что на 18% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что значительная часть этих автомобилей являются моделями европейских и японских брендов, производство которых перенесено в Китай.

Доля китайских автомобилей на украинском рынке продолжает расти. В 2024 году она достигла [значение] %. Такой стремительный рост обусловлен несколькими факторами: постоянным расширением модельного ряда китайских автопроизводителей, их адаптацией к требованиям европейского рынка и, конечно же, привлекательной ценой.

Напомним, с 10 февраля поезд №865/866 Рава-Русская – Черновцы продолжит маршрут до Коломыи, что откроет новые возможности для путешествий по Украине. Пассажиры смогут удобно добираться до Карпатских курортов, а также осуществлять пересадку на международный поезд до Варшавы.

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Yulia24.01.2025
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