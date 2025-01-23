Названо найпопулярніше авто в Україні: це не Renault і не Toyota

Незважаючи на те, що офіційних представництв китайських автовиробників в Україні не так багато, попит на їхні автомобілі постійно зростає. Це пов’язано з більш низькими цінами порівняно з відомими європейськими та японськими брендами, такими як Renault і Toyota.

Нижча ціна китайських автомобілів є основним фактором, який приваблює українських покупців. Багато хто готовий закрити очі на деякі недоліки в якості, щоб заощадити кошти. Які саме моделі користуються найбільшим попитом, можна дізнатися зі статистики, яку публікує організація Укравтопром.

На українському ринку офіційно представлені лише деякі китайські автобренди. Однак, крім них, на ринку можна знайти й інші моделі китайських автомобілів, які привозяться неофіційними дилерами. Серед них особливо популярні електромобілі. Крім нових авто, з Китаю також привозять і вживані автомобілі.

Найбільшим попитом серед українців у 2024 році користувалися такі моделі китайських автомобілів:

Volkswagen ID.4 (1625 шт.);

Honda M-NV (1279 шт.);

BYD Song Plus (1062 шт.);

Nissan Ariya (766 шт.);

Zeekr 001 (703 шт.).

У 2024 році українці придбали понад 14 400 автомобілів китайського виробництва, що на 18% більше, ніж роком раніше. Варто зазначити, що значна частина цих автомобілів є моделями європейських та японських брендів, виробництво яких перенесено до Китаю.

Частка китайських автомобілів на українському ринку продовжує зростати. У 2024 році вона досягла [значення]%. Такий стрімкий ріст зумовлений кількома факторами: постійним розширенням модельного ряду китайських автовиробників, їхньою адаптацією до вимог європейського ринку та, звичайно ж, привабливою ціною.

Нагадаємо, З 10 лютого поїзд №865/866 Рава-Руська – Чернівці продовжить маршрут до Коломиї, що відкриє нові можливості для подорожей по Україні. Пасажири зможуть зручно добиратися до Карпатських курортів, а також здійснювати пересадку на міжнародний поїзд до Варшави.