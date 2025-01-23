Авто

Названо найпопулярніше авто в Україні: це не Renault і не Toyota

Yulia24.01.2025

Незважаючи на те, що офіційних представництв китайських автовиробників в Україні не так багато, попит на їхні автомобілі постійно зростає. Це пов’язано з більш низькими цінами порівняно з відомими європейськими та японськими брендами, такими як Renault і Toyota.

Нижча ціна китайських автомобілів є основним фактором, який приваблює українських покупців. Багато хто готовий закрити очі на деякі недоліки в якості, щоб заощадити кошти. Які саме моделі користуються найбільшим попитом, можна дізнатися зі статистики, яку публікує організація Укравтопром.

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На українському ринку офіційно представлені лише деякі китайські автобренди. Однак, крім них, на ринку можна знайти й інші моделі китайських автомобілів, які привозяться неофіційними дилерами. Серед них особливо популярні електромобілі. Крім нових авто, з Китаю також привозять і вживані автомобілі.

Найбільшим попитом серед українців у 2024 році користувалися такі моделі китайських автомобілів: 

  • Volkswagen ID.4 (1625 шт.);
  • Honda M-NV (1279 шт.);
  • BYD Song Plus (1062 шт.);
  • Nissan Ariya (766 шт.);
  • Zeekr 001 (703 шт.).

У 2024 році українці придбали понад 14 400 автомобілів китайського виробництва, що на 18% більше, ніж роком раніше. Варто зазначити, що значна частина цих автомобілів є моделями європейських та японських брендів, виробництво яких перенесено до Китаю.

Частка китайських автомобілів на українському ринку продовжує зростати. У 2024 році вона досягла [значення]%. Такий стрімкий ріст зумовлений кількома факторами: постійним розширенням модельного ряду китайських автовиробників, їхньою адаптацією до вимог європейського ринку та, звичайно ж, привабливою ціною.

Нагадаємо, З 10 лютого поїзд №865/866 Рава-Руська – Чернівці продовжить маршрут до Коломиї, що відкриє нові можливості для подорожей по Україні. Пасажири зможуть зручно добиратися до Карпатських курортів, а також здійснювати пересадку на міжнародний поїзд до Варшави.

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Yulia24.01.2025
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