Сильпо, АТБ или Ашан: где в Украине самые дешевые мандарины

Несмотря на то, что в некоторых торговых сетях наблюдается снижение цен на мандарины, средняя стоимость килограмма этих цитрусовых по-прежнему составляет около 75-80 гривен. При выборе мандаринов важно обращать внимание не только на цену, но и на их внешний вид. Часто можно встретить как недорогие и при этом качественные фрукты, так и зеленые незрелые плоды.

Чтобы узнать, по каким ценам продаются мандарины в популярных супермаркетах, редакция Новини.LIVE провела небольшое исследование цен в Сильпо, АТБ и Ашане. В ходе исследования выяснилось, что в Сильпо преобладают незрелые мандарины зеленого цвета, которые продаются по цене 79,90 гривен за килограмм. В то же время, спелые испанские мандарины без дефектов стоят значительно дороже – 129 гривен за килограмм.

В супермаркете АТБ мы обнаружили мандарины сорта “Муркот” по более привлекательной цене – 64,95 гривен за килограмм (со скидкой 14%). При этом качество фруктов оказалось достаточно высоким: мандарины были спелыми и имели приятный внешний вид. Покупателей привлекает в этом сорте легкость очистки и сочная мякоть.

В супермаркете Ашан были представлены несколько сортов мандаринов: Нова, Муркот и Клементин. Однако качество фруктов в Ашане оказалось значительно ниже, чем в других магазинах. Многие мандарины имели повреждения, пятна и были незрелыми. При этом цены на мандарины в Ашане оказались выше, чем в АТБ. Например, сорт “Муркот” в Ашане стоит на 25 гривен дороже и выглядит менее привлекательно.

В условиях экономии многие украинцы ищут замену дорогостоящей красной рыбе. Отличной альтернативой могут стать более бюджетные варианты, такие как сельдь, хек или скумбрия. При выборе стоит сравнивать цены в разных магазинах, чтобы найти самое выгодное предложение.

Хорошая новость для экономных покупателей: сеть супермаркетов АТБ предлагает широкий ассортимент товаров со скидками. В акции участвуют как продукты питания, так и товары для дома. Это отличная возможность сэкономить на покупках, ведь некоторые товары стали дешевле вдвое.