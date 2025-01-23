Сільпо, АТБ чи Ашан: де в Україні найдешевші мандарини

Незважаючи на те, що в деяких торгових мережах спостерігається зниження цін на мандарини, середня вартість кілограма цих цитрусових, як і раніше, становить близько 75-80 гривень. Під час вибору мандаринів важливо звертати увагу не тільки на ціну, а й на їхній зовнішній вигляд. Часто можна зустріти як недорогі і при цьому якісні фрукти, так і зелені незрілі плоди.

Щоб дізнатися, за якими цінами продаються мандарини в популярних супермаркетах, редакція Новини.LIVE провела невелике дослідження цін у Сільпо, АТБ і Ашані. Під час дослідження з’ясувалося, що в Сільпо переважають незрілі мандарини зеленого кольору, які продаються за ціною 79,90 гривень за кілограм. Водночас, стиглі іспанські мандарини без дефектів коштують значно дорожче – 129 гривень за кілограм.

У супермаркеті АТБ ми виявили мандарини сорту «Муркот» за більш привабливою ціною – 64,95 гривень за кілограм (зі знижкою 14%). При цьому якість фруктів виявилася досить високою: мандарини були стиглими і мали приємний зовнішній вигляд. Покупців приваблює в цьому сорті легкість очищення і соковита м’якоть.

У супермаркеті Ашан були представлені кілька сортів мандаринів: Нова, Муркот і Клементин. Однак якість фруктів в Ашані виявилася значно нижчою, ніж в інших магазинах. Багато мандаринів мали пошкодження, плями і були незрілими. При цьому ціни на мандарини в Ашані виявилися вищими, ніж в АТБ. Наприклад, сорт «Муркот» в Ашані коштує на 25 гривень дорожче і має менш привабливий вигляд.

В умовах економії багато українців шукають заміну дорогій червоній рибі. Чудовою альтернативою можуть стати більш бюджетні варіанти, такі як оселедець, хек або скумбрія. Під час вибору варто порівнювати ціни в різних магазинах, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.

Гарна новина для економних покупців: мережа супермаркетів АТБ пропонує широкий асортимент товарів зі знижками. В акції беруть участь як продукти харчування, так і товари для дому. Це чудова можливість заощадити на покупках, адже деякі товари стали дешевшими вдвічі.