Украинцы массово «убегают» от Киевстар: оператор предлагает дешевый тариф для удержания клиентов

Мобильный оператор «Киевстар» анонсировал специальное предложение для новых клиентов, желающих перейти на их услуги, сохранив при этом свой текущий номер телефона. Это стало возможным благодаря услуге мобильного переноса номера (MNP).

Стоимость новых тарифов начинается от 100 гривен в месяц, что делает их весьма выгодными для новых абонентов. Однако, такая ценовая политика вызвала негативную реакцию среди существующих клиентов компании, которые платят существенно больше за аналогичный набор услуг.

Одним из основных предложений является тарифный план “LOVE UA Магнит Контракт” стоимостью 100 гривен в месяц. В рамках этого тарифа абоненты получают:

1200 минут для звонков на любые мобильные сети Украины.

После использования этих минут, предоставляется безлимитная связь внутри сети Киевстар.

20 гигабайт мобильного интернета для серфинга в сети.

100 SMS-сообщений.

Возможность подключения безлимитного интернета без дополнительных платежей.

Фиксированная абонентская плата на весь год.

Еще один новый тарифный план “LOVE UA Магнит” предлагает абонентам безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 20 ГБ мобильного интернета за 125 гривен в месяц. При этом пользователи могут дополнительно подключить различные “суперсилы”, например, безлимитный интернет. Стоимость такого тарифа фиксирована на 13 месяцев.

Несмотря на то, что новые тарифные планы призваны привлечь новых абонентов, они подчеркивают существующее неравенство в условиях обслуживания между новыми и старыми клиентами.

В то время как новые пользователи могут воспользоваться тарифом “LOVE UA Магнит” за 100 гривен в месяц, многие постоянные клиенты платят значительно больше – от 300 до 400 гривен – за аналогичный набор услуг.

Отсутствие программ лояльности для постоянных клиентов, которые годами пользовались услугами Киевстар, создает негативное впечатление и подрывает доверие к оператору.

За последний год компания “Киевстар” потеряла более 200 тысяч абонентов, что свидетельствует о необходимости пересмотреть политику компании в отношении существующих клиентов.