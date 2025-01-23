Українці масово “втікають” від Київстар: оператор пропонує дешевий тариф для утримання клієнтів

Мобільний оператор «Київстар» анонсував спеціальну пропозицію для нових клієнтів, які бажають перейти на їхні послуги, зберігши при цьому свій поточний номер телефону. Це стало можливим завдяки послузі мобільного перенесення номера (MNP).

Вартість нових тарифів починається від 100 гривень на місяць, що робить їх досить вигідними для нових абонентів. Однак, така цінова політика викликала негативну реакцію серед існуючих клієнтів компанії, які платять істотно більше за аналогічний набір послуг.

Однією з основних пропозицій є тарифний план «LOVE UA Магніт Контракт» вартістю 100 гривень на місяць. У рамках цього тарифу абоненти отримують:

1200 хвилин для дзвінків на будь-які мобільні мережі України.

Після використання цих хвилин, надається безлімітний зв’язок всередині мережі Київстар.

20 гігабайт мобільного інтернету для серфінгу в мережі.

100 SMS-повідомлень.

Можливість підключення безлімітного інтернету без додаткових платежів.

Фіксована абонентська плата на весь рік.

Ще один новий тарифний план «LOVE UA Магніт» пропонує абонентам безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар і 20 ГБ мобільного інтернету за 125 гривень на місяць. При цьому користувачі можуть додатково підключити різні «суперсили», наприклад, безлімітний інтернет. Вартість такого тарифу фіксована на 13 місяців.

Незважаючи на те, що нові тарифні плани покликані залучити нових абонентів, вони підкреслюють існуючу нерівність в умовах обслуговування між новими і старими клієнтами.

У той час як нові користувачі можуть скористатися тарифом «LOVE UA Магніт» за 100 гривень на місяць, багато постійних клієнтів платять значно більше – від 300 до 400 гривень – за аналогічний набір послуг.

Відсутність програм лояльності для постійних клієнтів, які роками користувалися послугами Київстар, створює негативне враження і підриває довіру до оператора.

За останній рік компанія «Київстар» втратила понад 200 тисяч абонентів, що свідчить про необхідність переглянути політику компанії щодо існуючих клієнтів.