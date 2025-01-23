Худшая идея: эти 5 вещей никогда нельзя стирать в стиральной машине

Специалисты рассказали, что категорически нельзя стирать в стиральной машине. Если нарушить это правило, то ваши вещи испортятся.

Хотя стиральная машина значительно облегчает уход за одеждой, не все вещи выдерживают машинную стирку. Некоторые виды тканей и фурнитуры могут быть повреждены во время стирки в машине, что приведет к потере их внешнего вида и функциональности.

Бюстгальтеры

Бюстгальтеры являются одними из тех вещей, которые лучше стирать вручную. Машинная стирка может привести к деформации чашечек, повреждению косточек и застежек, а также к запутыванию в других вещах.

Галстуки

Галстуки, как правило, изготовлены из нежных тканей, которые могут легко смяться или слинять во время машинной стирки. Кроме того, галстуки могут запутаться в других вещах или повредить барабан стиральной машины.

Одежда с пуговицами и другой фурнитурой

Одежда с разнообразной фурнитурой, такой как пайетки, пуговицы и молнии, требует особого внимания при стирке. Эти элементы могут оторваться, застрять в машине или повредить другие вещи.

Мелкие вещи, такие как детские носки, резинки для волос и т.д.

Детские носки и другие мелкие предметы гардероба часто теряются во время машинной стирки. Они могут попасть в дренажные отверстия или застрять между барабаном и корпусом машины. Для сохранности мелких вещей рекомендуется использовать специальные мешочки для стирки.

Шелковые вещи

Шелк – это очень деликатная ткань, которая требует особого ухода. Машинная стирка может привести к потере цвета, блеска и формы шелковых изделий. Для стирки шелка лучше использовать мягкий шампунь или специальное средство для деликатных тканей.

Перед стиркой любой вещи внимательно читайте этикетку с рекомендациями производителя. Это поможет сохранить одежду в хорошем состоянии на долгие годы.