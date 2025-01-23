Найгірша ідея: ці 5 речей ніколи не можна прати в пральній машині

Спеціалісти розповіли, що категорично не можна прати в пральній машині. Якщо порушити це правило, то ваші речі зіпсуються.

Хоча пральна машина значно полегшує догляд за одягом, не всі речі витримують машинне прання. Деякі види тканин та фурнітури можуть бути пошкоджені під час прання в машині, що призведе до втрати їх зовнішнього вигляду та функціональності.

Бюстгалтери

Бюстгальтери є одними з тих речей, які краще прати вручну. Машинне прання може призвести до деформації чашочок, пошкодження кісточок та застібок, а також до заплутування в інших речах.

Краватки

Краватки, як правило, виготовлені з ніжних тканин, які можуть легко зім’ятися або злиняти під час машинного прання. Крім того, краватки можуть заплутатися в інших речах або пошкодити барабан пральної машини.

Одяг з гудзиками та іншою фурнітурою

Одяг з різноманітною фурнітурою, такою як паєтки, ґудзики та блискавки, вимагає особливої ​​уваги при пранні. Ці елементи можуть відірватися, застрягти в машині або пошкодити інші речі.

Дрібні речі, як от дитячі шкарпетки, гумки для волосся і т.д

Дитячі шкарпетки та інші дрібні предмети гардероба часто губляться під час машинного прання. Вони можуть потрапити в дренажні отвори або застрягти між барабаном і корпусом машини. Для збереження дрібних речей рекомендується використовувати спеціальні мішечки для прання.

Шовкові речі

Шовк — це дуже делікатна тканина, яка вимагає особливого догляду. Машинне прання може призвести до втрати кольору, блиску та форми шовкових виробів. Для прання шовку краще використовувати м’який шампунь або спеціальний засіб для делікатних тканин.

Перед пранням будь-якої речі уважно читайте етикетку з рекомендаціями виробника. Це допоможе зберегти одяг у хорошому стані на довгі роки.