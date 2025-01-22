Західний експерт озвучив найгірший сценарій закінчення війни в Україні: як його уникнути

Щодня світові експерти висувають нові й нові гіпотези стосовно того, як закінчиться російсько-українська війна. Проте найгірший сценарій, який нещодавно оприлюднив один з європейських політиків – це вимушені мирні переговори. Йдеться про ситуацію, коли в Києва не буде іншого вибору, окрім як піти на поступки Путіну.

Гірше й бути не може

Така думка прозвучала з уст екс-міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса в ефірі «Голосу Америки». За словами політика, якщо Україна піде на поступки ворогу, результатом стане нова версія Мінських угод. В такому випадку Україні доведеться не лише віддати частину територій, а й фактично стати підлеглою Росії.

Як уникнути найгіршого сценарію?

Дипломат наголосив, що країни Європи не повинні допустити такого розвитку подій, чого б їм це не коштувало. Всебічна підтримка України має стати для них пріоритетом. А щоб дати Україні гарантії безпеки, потрібно якнайшвидше прийняти її до НАТО.

За словами Ландсберґіса, західні країни цілком можуть поставити Україну в сильну позицію. Якщо протягом 10 років Європа та Америка тиснутимуть на Росію, застосовуючи найжорсткіші санкції, рано чи пізно окупант не витримає. Зруйнована економіка та повний занепад країни змусять Путіна «скласти зброю».

Без США діла не буде

Екс-голова литовського МЗС також підкреслив, що без участі США Європа не зможе стати для України сильним тилом. Адже крім санкцій для Росії, Америка може також натиснути на Китай, перекривши для окупанта один з найважливіших каналів імпорту зброї та інших ресурсів.

Власне таких дій зараз очікують від Трампа, який мав необережність ще перед інавгурацією роздати чимало обіцянок. Зокрема він пообіцяв покласти край співпраці РФ, Китаю, КНДР та Ірану. Саме таким шляхом 47-й президент США хоче закінчити війну між Росією та Україною.