Українців в соцмережах масово запрошують у фейкові заклади: як розпізнати обман

Шахраї використовують обманні методи, щоб заманити українців у пастку. Вони створюють фальшиві відео про гірськолижні курорти, які насправді не існують, використовуючи чужі відеозаписи з-за кордону. Ці відео розповсюджуються через Telegram-канали з метою обману. Щоб не потрапити на такі шахрайські схеми, завжди перевіряйте інформацію з різних джерел і ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями.

Журналісти виявили черговий приклад такого обману: фейкове відео про відкриття гірськолижного курорту прямо в Києві. Це повністю вигадана інформація, яка не має нічого спільного з реальністю.

У популярному TikTok-акаунті з великою аудиторією було опубліковано відео, в якому обіцяли відкриття гірськолижного курорту в Києві. У відео зазначалося, що катання на лижах триватиме три години і коштуватиме 400 гривень, а для військових передбачена знижка. Щоб дізнатися точну адресу, глядачів запрошували підписатися на Telegram-канал. Однак, це виявилося черговою шахрайською схемою. Насправді, у відео використали кадри з гірськолижного курорту в Німеччині.

Хоча така пропозиція здається дуже привабливою, насправді це лише обман. Шахраї створюють такі фейкові відео, щоб заманити людей і отримати від них особисту інформацію або гроші.

Цей акаунт працює за простою схемою: бере чужі фото, видає їх за свої і заманює людей у Telegram. Наприклад, “перший шикарний заклад у Києві” насправді з іншого міста. Після переходу за посиланням користувача починають “кидати” по різних каналах, вимагаючи виконати різні дії. Мета – отримати особисту інформацію або підписати на спам.

Така діяльність підриває довіру в інформаційному просторі та сприяє поширенню дезінформації. Щоб не стати жертвою обману, дотримуйтесь таких рекомендацій: