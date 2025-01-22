Украинцев в соцсетях массово приглашают в фейковые заведения: как распознать обман

Мошенники используют обманные методы, чтобы заманить украинцев в ловушку. Они создают фальшивые видео о горнолыжных курортах, которые на самом деле не существуют, используя чужие видеозаписи из-за рубежа. Эти видео распространяются через Telegram-каналы с целью обмана. Чтобы не попасть на такие мошеннические схемы, всегда проверяйте информацию из разных источников и никогда не переходите по подозрительным ссылкам.

Журналисты обнаружили очередной пример такого обмана: фейковое видео об открытии горнолыжного курорта прямо в Киеве. Это полностью вымышленная информация, которая не имеет ничего общего с реальностью.

В популярном TikTok-аккаунте с большой аудиторией было опубликовано видео, в котором обещали открытие горнолыжного курорта в Киеве. В видео отмечалось, что катание на лыжах будет длиться три часа и стоить 400 гривен, а для военных предусмотрена скидка. Чтобы узнать точный адрес, зрителей приглашали подписаться на Telegram-канал. Однако, это оказалось очередной мошеннической схемой. На самом деле, в видео использовали кадры с горнолыжного курорта в Германии.

Хотя такое предложение кажется очень заманчивым, на самом деле это лишь обман. Мошенники создают такие фейковые видео, чтобы заманить людей и получить от них личную информацию или деньги.

Этот аккаунт работает по простой схеме: берет чужие фото, выдает их за свои и заманивает людей в Telegram. Например, «первое шикарное заведение в Киеве» на самом деле из другого города. После перехода по ссылке пользователя начинают «кидать» по разным каналам, требуя выполнить различные действия. Цель – получить личную информацию или подписать на спам.

Такая деятельность подрывает доверие в информационном пространстве и способствует распространению дезинформации. Чтобы не стать жертвой обмана, следуйте таким рекомендациям: