Ситуація на ринку праці критична: скільки резюме надсилають на 1 вакансію

Український ринок праці в січні 2025 року зіткнувся з гострою нестачею кадрів. Незважаючи на погіршення економічної ситуації через війну, кількість резюме на одну вакансію різко скоротилася. Основними причинами цього є мобілізація, внутрішнє переміщення населення та еміграція українців за кордон. Кожен регіон країни зазнав різного ступеня впливу цих факторів.

Ще до повномасштабної війни, в січні 2022 року, українські роботодавці вже відчували дефіцит кадрів, особливо серед робітничих професій. Однак, ситуація значно погіршилася після початку війни. Згідно зі статистикою, кількість резюме на одну вакансію скоротилася майже вдвічі.

Така ситуація призвела до структурного безробіття. Внутрішньо переміщені особи часто змушені змінювати професію, але не завжди можуть швидко адаптуватися до нових умов. Крім того, масштабна еміграція українців за кордон поглиблює дефіцит кадрів в країні. За даними ООН, кількість українських біженців за кордоном продовжує зростати.

Точна кількість українських біженців складно визначити через різні методи обліку в різних країнах. Багато людей переїжджають з однієї країни в іншу, що ускладнює підрахунок.

Дослідження Центру економічної стратегії показало, що серед українських біженців переважають жінки працездатного віку з вищою освітою. Вони часто виїжджають за кордон разом з дітьми, що ще більше ускладнює їхню інтеграцію на український ринок праці після повернення.

Незважаючи на значну кількість українських біженців, лише невелика частина з них продовжує працювати на українську економіку. Більшість зароблених коштів залишаються в країнах перебування. При цьому, за даними досліджень, кількість чоловіків серед біженців значно зросла за останній рік.

Статистика великих кадрових порталів показує, що дефіцит робочої сили в Україні нібито зменшується. Однак, це пояснюється сезонними коливаннями, а не реальним покращенням ситуації. Насправді, попит на робочу силу продовжує зростати, але пропозиція не встигає за ним.

За прогнозами експертів, розвиток штучного інтелекту може призвести до значних змін на світовому ринку праці. Багато професій можуть бути автоматизовані, що призведе до скорочення робочих місць, особливо в розвинених країнах. Це може посилити нерівність між різними країнами.