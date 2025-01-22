Ситуация на рынке труда критическая: сколько резюме присылают на 1 вакансию

Украинский рынок труда в январе 2025 года столкнулся с острой нехваткой кадров. Несмотря на ухудшение экономической ситуации из-за войны, количество резюме на одну вакансию резко сократилось. Основными причинами этого являются мобилизация, внутреннее перемещение населения и эмиграция украинцев за границу. Каждый регион страны испытал разную степень влияния этих факторов.

Еще до полномасштабной войны, в январе 2022 года, украинские работодатели уже испытывали дефицит кадров, особенно среди рабочих профессий. Однако, ситуация значительно ухудшилась после начала войны. Согласно статистике, количество резюме на одну вакансию сократилось почти вдвое.

Такая ситуация привела к структурной безработице. Внутренне перемещенные лица часто вынуждены менять профессию, но не всегда могут быстро адаптироваться к новым условиям. Кроме того, масштабная эмиграция украинцев за границу усугубляет дефицит кадров в стране. По данным ООН, количество украинских беженцев за рубежом продолжает расти.

Точное количество украинских беженцев сложно определить из-за разных методов учета в разных странах. Многие люди переезжают из одной страны в другую, что затрудняет подсчет.

Исследование Центра экономической стратегии показало, что среди украинских беженцев преобладают женщины трудоспособного возраста с высшим образованием. Они часто выезжают за границу вместе с детьми, что еще больше усложняет их интеграцию на украинский рынок труда после возвращения.

Несмотря на значительное количество украинских беженцев, лишь небольшая часть из них продолжает работать на украинскую экономику. Большинство заработанных средств остаются в странах пребывания. При этом, по данным исследований, количество мужчин среди беженцев значительно возросло за последний год.

Статистика крупных кадровых порталов показывает, что дефицит рабочей силы в Украине якобы уменьшается. Однако, это объясняется сезонными колебаниями, а не реальным улучшением ситуации. На самом деле, спрос на рабочую силу продолжает расти, но предложение не успевает за ним.

По прогнозам экспертов, развитие искусственного интеллекта может привести к значительным изменениям на мировом рынке труда. Многие профессии могут быть автоматизированы, что приведет к сокращению рабочих мест, особенно в развитых странах. Это может усилить неравенство между разными странами.