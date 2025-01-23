Навіщо платити більше? Гастроентеролог назвала кращу альтернативу лососю

Риба є одним з найцінніших продуктів харчування, оскільки багата на необхідні для організму речовини. Лікарка-гастроентеролог розповіла про сорти риби, які можна вважати “суперпродуктами” та чому вони корисні для здоров’я.

Лосось — це не просто смачна риба, а й незамінний компонент здорового харчування. Він багатий на:

Білок. Для будівництва м’язів і відновлення тканин.

Омега-3 жирні кислоти. Для здоров’я серця, мозку та суглобів.

Вітаміни і мінерали. Для підтримки імунітету, енергії та загального благополуччя.

Бюджетні альтернативи лососю: не поступаються за користю!

Хоча лосось і вважається королем серед риби, його висока вартість часто змушує нас шукати більш доступні варіанти. І хороша новина полягає в тому, що є чимало видів риби, які не поступаються лососю за поживністю та користю для здоров’я.

Скумбрія. Ця морська красуня – справжнє джерело омега-3 жирних кислот, які так необхідні для здоров’я серця та судин. Крім того, скумбрія багата на вітаміни групи В, що позитивно впливають на нервову систему, та вітамін D, який зміцнює кістки.

Хек. Нежирний та легко засвоюваний хек — ідеальний вибір для тих, хто дотримується дієти або має проблеми з травленням. Ця риба багата на білок, необхідний для побудови м’язів, а також містить широкий спектр вітамінів і мінералів.

Оселедець. Цей традиційний український продукт — доступне джерело омега-3 жирних кислот та вітаміну D. Однак, варто пам’ятати, що надмірне споживання солоного оселедця може негативно вплинути на артеріальний тиск. Тому краще обирати слабосолену або мариновану рибу.

Як правильно готувати рибу, щоб зберегти її корисні властивості

Щоб насолодитися всіма перевагами риби для здоров’я, важливо правильно її приготувати. Ось кілька порад: