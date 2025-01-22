Якою «людською» їжею можна пригостити кота: ці 7 продуктів точно не зашкодять вашому улюбленцю

Деякі власники котів панічно бояться давати своїм улюбленцям «людську» їжу, не бажаючи піддавати їх здоров’я невиправданому ризику. Однак ветеринари зовсім не проти правильного прикорму. Потрібно лише точно знати, чим вашого котика можна пригостити, а що йому вживати категорично заборонено.

Як правильно пригощати кота?

Давати деякі зі звичайних продуктів, які вживають люди, можна лише дорослим котикам старше трьох місяців і за умови, що вони повністю здорові. Крім того:

Продукти повинні бути свіжим та пройти термічну обробку;

Прикорм не може складати більше 10% раціону улюбленця;

Перш ніж пригощати котика «людською» їжею, варто проконсультуватися з ветеринаром.

Що можна давати домашнім котам в якості прикорму?

Ветеринари розповіли, які продукти найбільш корисні та безпечні для вашого вухастика.

Нежирна риба та морепродукти

Хек, тріска, креветки та кальмари – всі ці продукти цілком можна давати коту. Але попередньо їх потрібно ретельно почистити від шкіри, кісток та внутрішніх органів і відварити. Термічна обробка допоможе позбутись паразитів, а також нейтралізує фермент тіаміназа, що руйнує вітамін В1.

Нежирне м’ясо

Ідеться про такі види м’яса, як курка, індичка та гов’ядина. Таке м’ясо неодмінно буде до смаку вашому улюбленцю, до того ж воно є ледь не найкращим джерелом білка. Проте, перш ніж пригощати кота, м’ясо потрібно добряче відварити: довести до готовності, а далі кип’ятити ще протягом 10 хвилин.

Молоко без лактози

Звичайне молоко дорослим котикам давати заборонено. З віком у них виробляється значно менше лактази – ферменту, що допомагає перетравлювати молоко. Тому звичайне коров’яче молоко може викликати у вашого кота проблеми з травленням. Натомість безлактозне є цілком безпечним.

Кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру

Нежирний кефір, ряжанка чи йогурт без цукру також цілком підходяща для котів їжа. Головне, щоб в цих продуктах не було синтетичних домішок та ароматизаторів.

Огірок

Цей овоч на 96% складається з води та містить чимало корисної для кишківника клітковини. Але давати його котику потрібно лише в невеликих кількостях, попередньо очистивши від шкірки та нарізавши дрібними шматочками.

Консервований тунець

Тут найважливіше прослідкувати, щоб у тунці не було олії чи інших шкідливих для кота продуктів, наприклад цибулі. В такому випадку можна дати улюбленцю трохи тунця з банки разом із соком для кращого апетиту.

М’ясний бульйон

Бульйон для котика повинен бути із пісного м’яса, не надто концентрованим, без солі та приправ. Перш ніж пригощати улюбленця таким бульйоном, його потрібно спершу трохи остудити, щоб ваш пухнастик не обпікся.