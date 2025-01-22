Де розмістити Wi-Fi роутер: знайти ідеальне місце допоможуть ці 4 правила

Wi-Fi роутер зараз є майже в кожній домівці. Але далеко не всі власники цього пристрою знають, де його найкраще розмістити. Зазвичай маршрутизатор ставлять там, куди дотягується кабель. Проте якщо встановити його у невідповідному місці, інтернет буде «слабеньким», а до деяких кімнат мережа взагалі не досягатиме.

Де встановити Wi-Fi роутер?

IT-спеціалісти розповіли, якими правилами потрібно керуватися, вибираючи місце для Wi-Fi роутера.

Правило 1: Розміщуйте Wi-Fi маршрутизатор в центральній частині помешкання

Роутер повинен знаходитися приблизно на однаковій віддалі від кожної кімнати. Залежно від планування квартири пристрій можна встановити у вітальні чи коридорі.

Правило 2: Упевніться, чи «на шляху» сигналу немає перешкод

Якщо між Wi-Fi маршрутизатором там котроюсь із кімнат є несуча бетонна стіна, інтернет там буде значно повільнішим. Бетон поглинатиме сигнал і його потужність значно знижуватиметься.

Правило 3: Не перевертайте маршрутизатор

Не варто класти Wi-Fi роутер на бік чи взагалі догори ногами. Антени пристрою повинні завжди бути спрямовані вгору. Це сприяє кращій передачі сигналу.

Правило 4: Чим вище – тим краще

Найефективніше роутер працюватиме, якщо його розмістити на висоті 1,5-2 метра. Пристрій можна покласти на шафу або закріпити на стіні за допомогою спеціальних тримачів.

Де не можна встановлювати маршрутизатор?

Експерти в галузі електроніки та комп’ютерної техніки наголошують, що Wi-Fi роутер ні в якому разі не можна встановлювати:

біля батареї або будь-якого іншого джерела тепла;

в місці, що погано провітрюється;

поруч з іншими електропристроями;

там, де на нього може потрапити вода.

Якщо ж у вас вдома працюють одразу два роутера, то їх потрібно налаштувати на різні частоти, наприклад 2,4 Ггц та 5 Ггц. Тоді обидва пристрої працюватимуть коректно і не «заважатимуть» один одному.