Будет 4 этапа мобилизации: кто получит повестку уже до конца января

Разделение мобилизации на волны позволяет оптимизировать процесс призыва, поскольку каждая волна охватывает определенные категории граждан с различными военными навыками.

Согласно решению Верховной Рады, режим всеобщей мобилизации в Украине продлится до 9 мая 2025 года.

По украинскому законодательству, мобилизация происходит в четыре этапа, каждый из которых предусматривает призыв различных категорий граждан. Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян.

Первая волна мобилизации охватывает молодых мужчин до 40 лет с военным опытом или участием в боевых действиях, то есть бывших военных.

Вторую волну составляют мужчины, которые служили по контракту или проходили срочную службу до 2014 года, то есть имеют определенный военный опыт.

Третья волна мобилизации предусматривает привлечение в ряды ВСУ лиц, которые, кроме гражданского образования, имеют военную подготовку, полученную на военных кафедрах. Эти люди, как офицеры запаса, составляют важную часть мобилизационного ресурса страны.

Четвертая волна мобилизации касается всех остальных военнообязанных граждан, не имеющих военного опыта или специальной подготовки. Это самая широкая категория, которая привлекается в армию в последнюю очередь.

Такое разделение на волны обеспечивает эффективное планирование мобилизации, поскольку учитывает индивидуальные особенности каждой группы призывников: их военный опыт, возраст и физическую подготовку. Это позволяет оптимально распределить нагрузку и обеспечить бесперебойное функционирование Вооруженных Сил.

Важно отметить, что при определенных условиях мобилизация может состояться без предварительного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается, в частности, лиц, которые уже имеют опыт военной службы и соответствуют определенным критериям.

Лиц, находящихся в розыске территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), могут ожидать определенные осложнения при получении государственных услуг. Это одна из мер, направленных на стимулирование мужчин выполнять свой воинский долг.