Стало известно сколько украинцев хотят сменить свою работу уже в этом году

В следующем году каждый второй украинец планирует сменить работу. Это свидетельствует о том, что люди все активнее ищут новые возможности и ставят перед собой новые цели. Работодатели, чтобы привлечь и удержать работников, вынуждены предлагать лучшие условия труда, такие как гибкий график, возможности для обучения и больше времени для личной жизни.

По данным издания «Минфин», украинские компании сталкиваются с острой нехваткой кадров. Более половины компаний отмечают, что им не хватает работников. Эта проблема связана с несколькими факторами: многие люди выехали за границу в поисках лучших условий жизни, мобилизация привела к сокращению количества трудоспособного населения, а также возросла популярность неофициальной занятости.

Несмотря на большое количество вакансий, многие украинцы сталкиваются с трудностями при поиске работы. Основные причины таковы:

Завышенные требования работодателей. Часто работодатели ищут идеальных кандидатов, которые обладают широким спектром навыков, имеют большой опыт работы и знают несколько иностранных языков. Это затрудняет поиск работы для многих соискателей.

Недоверие к вакансиям. Многие вакансии содержат нереалистичные условия труда, такие как слишком высокие зарплаты или невыполнимые требования. Это заставляет людей сомневаться в достоверности таких предложений.

Дискриминация. Несмотря на законодательство, дискриминация по возрасту, полу и другим признакам все еще существует на рынке труда, хотя и в меньших масштабах, чем раньше.

На украинском рынке труда ожидается активный год. Компании планируют увеличивать количество сотрудников, но понимают, что для привлечения и удержания талантливых специалистов необходимо изменить подход к управлению персоналом. Современные работники все больше ценят не только высокую зарплату, но и возможность совмещать работу с личной жизнью.

Украинцы все чаще выбирают сменить свою профессию. Это связано с необходимостью адаптации к новым реалиям и желанием работать в сферах, которые являются наиболее востребованными на сегодняшний день. Государство и бизнес активно поддерживают эту тенденцию, предлагая различные программы переквалификации для освоения новых профессий, особенно в таких отраслях, как восстановление страны, оборона и медицина.

Несмотря на общее сокращение количества вакансий на 19% в декабре 2024 года, спрос на работников в сфере безопасности значительно вырос. Это связано с потребностями сектора обороны. Наиболее востребованными остаются специалисты в сферах транспорта, телекоммуникаций, медицины, производства и продаж.