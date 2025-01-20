Експерти розповіли, які смс-повідомлення не можна зберігати у смартфоні: перелік широкий

Потрібно завжди дбати про безпеку власних даних, адже шахраї чи не щодня придумують нові схеми за допомогою яких отримують доступ до мобільного банкінгу людей та крадуть гроші з карток. Експерти з кібербезпеки часто діляться різними базовими порадами щодо того, як вберегти себе від аферистів в мережі. Серед цих правил часто фігурує одне важливе — потрібно регулярно очищати свій телефон, а якщо бути точнішим, то видаляти з нього різні типи смс-повідомлень. Їх перелік доволі широкий.

Які смс-ки потрібно одразу ж видаляти?

Видаляти потрібно в першу чергу смс з підозрілими посиланнями всередині. І звісно ж у жодному разі не переходити за цим посиланням. Окрім цього завжди видаляйте з телефону наступне:

Смс повідомлення з різними логінами та паролями для входу на ті, чи інші платформи. Запамʼятайте ці паролі, або перепишіть їх кудись у блокнот й видаліть з телефону. Не зберігайте на телефоні скріншоти чи фотографії документів, адже якщо шахраї отримають доступ до смартфона, то зможуть використати ці документи у своїх злочинних цілях. Повідомлення від банків. Якщо мова про одноразові коди чи паролі, то їх не обовʼязково видаляти, адже вони швидко стають не дійсними. Якщо ж мова про смс з конфіденційною інформацією, то таку краще запамʼятати і видалити.

Не зберігайте на телефоні жодних даних. Дехто записує у нотатках різні паролі, в тому числі й до банківських карток. Цього теж не варто робити.

Які ще правила є актуальними?

Будьте обережними якщо до вас телефонує незнайомий номер, а особливо якщо співрозмовник каже, що він представник вашого банку. Ніколи не називайте нікому своїх особистих даних, особливо паролів, чи секретного трьохзначного коду розміщеного на звороті картки. Якщо вам кажуть про якісь проблеми з рахунками, то краще відключіть цей дзвінок і самостійно зателефонуйте в банк для уточнення інформації.