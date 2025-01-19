Стало відомо скільки українців хочуть змінити свою роботу вже цього року

Наступного року кожен другий українець планує змінити роботу. Це свідчить про те, що люди все активніше шукають нові можливості і ставлять перед собою нові цілі. Роботодавці, щоб залучити та утримати працівників, змушені пропонувати кращі умови праці, такі як гнучкий графік, можливості для навчання та більше часу для особистого життя.

За даними видання “Мінфін”, українські компанії зіштовхуються з гострою нестачею кадрів. Більше половини компаній зазначають, що їм не вистачає працівників. Ця проблема пов’язана з кількома факторами: багато людей виїхали за кордон у пошуках кращих умов життя, мобілізація призвела до скорочення кількості працездатного населення, а також зросла популярність неофіційної зайнятості.

Незважаючи на велику кількість вакансій, багато українців стикаються з труднощами при пошуку роботи. Основні причини такі:

Завищені вимоги роботодавців. Часто роботодавці шукають ідеальних кандидатів, які володіють широким спектром навичок, мають великий досвід роботи та знають кілька іноземних мов. Це ускладнює пошук роботи для багатьох шукачів.

Недовіра до вакансій. Багато вакансій містять нереалістичні умови праці, такі як занадто високі зарплати або нездійсненні вимоги. Це змушує людей сумніватися в достовірності таких пропозицій.

Дискримінація. Незважаючи на законодавство, дискримінація за віком, статтю та іншими ознаками все ще існує на ринку праці, хоча й у менших масштабах, ніж раніше.

На українському ринку праці очікується активний рік. Компанії планують збільшувати кількість співробітників, але розуміють, що для залучення та утримання талановитих фахівців необхідно змінити підхід до управління персоналом. Сучасні працівники все більше цінують не лише високу зарплату, а й можливість поєднувати роботу з особистим життям.

Українці все частіше обирають змінити свою професію. Це пов’язано з потребою адаптації до нових реалій та бажанням працювати в сферах, які є найбільш затребуваними на сьогоднішній день. Держава та бізнес активно підтримують цю тенденцію, пропонуючи різноманітні програми перекваліфікації для освоєння нових професій, особливо в таких галузях, як відновлення країни, оборона та медицина.

Незважаючи на загальне скорочення кількості вакансій на 19% у грудні 2024 року, попит на працівників у сфері безпеки значно зріс. Це пов’язано з потребами сектору оборони. Найбільш затребуваними залишаються фахівці у сферах транспорту, телекомунікацій, медицини, виробництва та продажів.