Стоимость популярного продукта стремительно вырастет: что будет с ценами в 2025 году

В прошлом году украинцы ощутили на себе значительное подорожание продуктов питания. Цены выросли почти на пятую часть из-за общего роста цен в экономике (инфляции), подорожания электроэнергии, газа и других ресурсов, а также из-за последствий войны.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в 2025 году цены на продукты продолжат расти. В частности, ожидается, что цена на хлеб ежемесячно будет повышаться на 1,5-2%, что в итоге приведет к росту цены на хлеб более чем на 20% в год.

Среди основных причин роста цен отмечают следующие.

Главным двигателем роста цен на продукты в прошлом году стала высокая инфляция, которая превысила 12%. Это означает, что в целом цены на товары и услуги в стране значительно выросли, и производители продуктов были вынуждены поднять свои цены, чтобы покрыть рост затрат на энергоносители, кредиты и другие производственные ресурсы.

Война в Украине привела к серьезным проблемам на производстве, в частности к нехватке рабочей силы. Компании были вынуждены искать новые способы производства, такие как автоматизация, что потребовало дополнительных инвестиций. Кроме того, повышение зарплат для привлечения работников также повлияло на рост стоимости продукции.

Из-за частых отключений электроэнергии, вызванных войной, предприятиям пришлось использовать генераторы для обеспечения бесперебойной работы. Это привело к значительному росту расходов на топливо и обслуживание оборудования, что, в свою очередь, сказалось на ценах на готовую продукцию.

Рост акцизов на топливо в конце прошлого года привел к удорожанию доставки товаров, поскольку транспортные компании несли большие расходы на топливо. Это, в свою очередь, повысило конечную стоимость продуктов на прилавках магазинов.

Цена на хлеб в 2024 году стала ярким показателем экономических трудностей, с которыми столкнулась Украина. По данным Государственной службы статистики, стоимость пшеничной муки за год выросла на 22,4%, с 15,69 грн/кг до 19,21 грн/кг. Соответственно, средняя цена на хлеб увеличилась на 15,9%, с 44,07 грн до 50,98 грн за килограмм.