Стоимость популярного продукта стремительно вырастет: что будет с ценами в 2025 году
В прошлом году украинцы ощутили на себе значительное подорожание продуктов питания. Цены выросли почти на пятую часть из-за общего роста цен в экономике (инфляции), подорожания электроэнергии, газа и других ресурсов, а также из-за последствий войны.
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в 2025 году цены на продукты продолжат расти. В частности, ожидается, что цена на хлеб ежемесячно будет повышаться на 1,5-2%, что в итоге приведет к росту цены на хлеб более чем на 20% в год.
Среди основных причин роста цен отмечают следующие.
- Главным двигателем роста цен на продукты в прошлом году стала высокая инфляция, которая превысила 12%. Это означает, что в целом цены на товары и услуги в стране значительно выросли, и производители продуктов были вынуждены поднять свои цены, чтобы покрыть рост затрат на энергоносители, кредиты и другие производственные ресурсы.
- Война в Украине привела к серьезным проблемам на производстве, в частности к нехватке рабочей силы. Компании были вынуждены искать новые способы производства, такие как автоматизация, что потребовало дополнительных инвестиций. Кроме того, повышение зарплат для привлечения работников также повлияло на рост стоимости продукции.
- Из-за частых отключений электроэнергии, вызванных войной, предприятиям пришлось использовать генераторы для обеспечения бесперебойной работы. Это привело к значительному росту расходов на топливо и обслуживание оборудования, что, в свою очередь, сказалось на ценах на готовую продукцию.
- Рост акцизов на топливо в конце прошлого года привел к удорожанию доставки товаров, поскольку транспортные компании несли большие расходы на топливо. Это, в свою очередь, повысило конечную стоимость продуктов на прилавках магазинов.
Цена на хлеб в 2024 году стала ярким показателем экономических трудностей, с которыми столкнулась Украина. По данным Государственной службы статистики, стоимость пшеничной муки за год выросла на 22,4%, с 15,69 грн/кг до 19,21 грн/кг. Соответственно, средняя цена на хлеб увеличилась на 15,9%, с 44,07 грн до 50,98 грн за килограмм.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter