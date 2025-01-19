Вартість популярного продукта стрімко зросте: що буде з цінами в 2025 році

Минулого року українці відчули на собі значне подорожчання продуктів харчування. Ціни зросли майже на п’яту частину через загальне зростання цін в економіці (інфляцію), подорожчання електроенергії, газу та інших ресурсів, а також через наслідки війни.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у 2025 році ціни на продукти продовжать зростати. Зокрема, очікується, що ціна на хліб щомісяця підвищуватиметься на 1,5-2%, що в підсумку призведе до зростання ціни на хліб більш ніж на 20% на рік.

Серед основних причин зростання цін зазначають такі.

Головним рушієм зростання цін на продукти в минулому році стала висока інфляція, яка перевищила 12%. Це означає, що загалом ціни на товари та послуги в країні значно зросли, і виробники продуктів були змушені підняти свої ціни, щоб покрити зростання витрат на енергоносії, кредити та інші виробничі ресурси.

Війна в Україні призвела до серйозних проблем на виробництві, зокрема до нестачі робочої сили. Компанії були змушені шукати нові способи виробництва, такі як автоматизація, що потребувало додаткових інвестицій. Крім того, підвищення зарплат для залучення працівників також вплинуло на зростання вартості продукції.

Через часті відключення електроенергії, спричинені війною, підприємствам довелося використовувати генератори для забезпечення безперебійної роботи. Це призвело до значного зростання витрат на паливо та обслуговування обладнання, що, в свою чергу, позначилося на цінах на готову продукцію.

Зростання акцизів на пальне в кінці минулого року призвело до подорожчання доставки товарів, оскільки транспортні компанії несли більші витрати на паливо. Це, в свою чергу, підвищило кінцеву вартість продуктів на прилавках магазинів.

Ціна на хліб у 2024 році стала яскравим показником економічних труднощів, з якими зіткнулася Україна. За даними Державної служби статистики, вартість пшеничного борошна за рік зросла на 22,4%, з 15,69 грн/кг до 19,21 грн/кг. Відповідно, середня ціна на хліб збільшилася на 15,9%, з 44,07 грн до 50,98 грн за кілограм.