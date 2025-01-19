Постоянные пользователи Киевстар возмущены новой инициативой: компания запустила тарифы для избранных

Компания «Киевстар» предложила новые, более выгодные условия для абонентов, которые решили перейти к ним от других операторов, сохранив свой номер телефона. Цены на новые тарифы начинаются от 100 гривен в месяц, что выглядит довольно привлекательно. Однако, такие выгодные предложения вызвали недовольство у тех абонентов, которые уже давно пользуются услугами «Киевстар» и платят за аналогичные услуги значительно больше.

Компания предлагает два основных тарифных плана:

LOVE UA Магнит Контракт. За 100 гривен в месяц абонент получает 1200 минут для звонков на все сети, после чего звонки внутри сети «Киевстар» становятся безлимитными. Также предусмотрено 20 гигабайт мобильного интернета, 100 SMS и возможность пользоваться безлимитным интернетом без дополнительной платы. Стоимость тарифа фиксированная на весь год.

LOVE UA Магнит. Этот тариф стоит 125 гривен на 4 недели. В его рамках предусмотрены безлимитные звонки внутри сети «Киевстар», 20 гигабайт интернета и дополнительные бонусы, которые называются «суперсилами» (например, безлимитный интернет). Стоимость тарифа фиксированная на 13 платежей.

Мобильный оператор «Киевстар» предложил новые тарифные планы, которые особенно выгодны для тех, кто переходит к ним от других операторов. Цены на новые тарифы начинаются от 100 гривен в месяц, что значительно ниже предыдущих предложений компании. Однако, такая разница в тарифах вызвала возмущение среди абонентов, которые уже давно пользуются услугами «Киевстар» и считают, что их интересы игнорируются.

Для новых абонентов «Киевстар» подготовил два привлекательных тарифных плана: «LOVE UA Магнит Контракт» и „LOVE UA Магнит“. Оба тарифа предлагают большое количество минут для звонков, значительный объем мобильного интернета и дополнительные бонусы. В частности, в тарифном плане «LOVE UA Магнит Контракт» предусмотрена возможность пользоваться безлимитным интернетом без дополнительной платы.

Существующие абоненты «Киевстар» выражают недовольство новыми тарифными планами, поскольку считают их несправедливыми по отношению к тем, кто уже долгое время является клиентами компании. Многие абоненты платят значительно большие суммы за похожие услуги, чем новые пользователи. Такой подход демотивирует лояльных клиентов и может привести к оттоку абонентов. Ведь за последний год количество абонентов «Киевстар» существенно сократилось. Абоненты требуют от компании внедрения программ лояльности, которые бы позволили им получать такие же выгодные предложения, как и новые клиенты. Иначе репутация оператора может серьезно пострадать.