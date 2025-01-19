Постійні користувачі Київстар обурені новою ініціативою: компанія запустила тарифи для обраних

Компанія “Київстар” запропонувала нові, більш вигідні умови для абонентів, які вирішили перейти до них від інших операторів, зберігши свій номер телефону. Ціни на нові тарифи починаються від 100 гривень на місяць, що виглядає досить привабливо. Однак, такі вигідні пропозиції викликали незадоволення у тих абонентів, які вже давно користуються послугами “Київстар” і платять за аналогічні послуги значно більше.

Компанія пропонує два основних тарифних плани:

LOVE UA Магніт Контракт. За 100 гривень на місяць абонент отримує 1200 хвилин для дзвінків на всі мережі, після чого дзвінки всередині мережі “Київстар” стають безлімітними. Також передбачено 20 гігабайт мобільного інтернету, 100 SMS та можливість користуватися безлімітним інтернетом без додаткової плати. Вартість тарифу фіксована на весь рік.

LOVE UA Магніт. Цей тариф коштує 125 гривень на 4 тижні. У його рамках передбачені безлімітні дзвінки всередині мережі “Київстар”, 20 гігабайт інтернету та додаткові бонуси, які називаються “суперсилами” (наприклад, безлімітний інтернет). Вартість тарифу фіксована на 13 платежів.

Мобільний оператор “Київстар” запропонував нові тарифні плани, які є особливо вигідними для тих, хто переходить до них від інших операторів. Ціни на нові тарифи починаються від 100 гривень на місяць, що значно нижче за попередні пропозиції компанії. Однак, така різниця в тарифах викликала обурення серед абонентів, які вже давно користуються послугами “Київстар” і вважають, що їхні інтереси ігноруються.

Для нових абонентів “Київстар” підготував два привабливих тарифних плани: “LOVE UA Магніт Контракт” та “LOVE UA Магніт”. Обидва тарифи пропонують велику кількість хвилин для дзвінків, значний обсяг мобільного інтернету та додаткові бонуси. Зокрема, в тарифному плані “LOVE UA Магніт Контракт” передбачена можливість користуватися безлімітним інтернетом без додаткової плати.

Існуючі абоненти “Київстар” висловлюють невдоволення новими тарифними планами, оскільки вважають їх несправедливими по відношенню до тих, хто вже довгий час є клієнтами компанії. Багато абонентів платять значно більші суми за схожі послуги, ніж нові користувачі. Такий підхід демотивує лояльних клієнтів і може призвести до відтоку абонентів. Адже за останній рік кількість абонентів “Київстар” суттєво скоротилась. Абоненти вимагають від компанії запровадження програм лояльності, які б дозволили їм отримувати такі ж вигідні пропозиції, як і нові клієнти. Інакше репутація оператора може серйозно постраждати.