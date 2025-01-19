Льготников заставят платить коммунальные услуги: правительство предлагает новую инициативу

Правительство Украины приняло новый законопроект, который обязывает людей, имеющих льготы на оплату коммуналки, обязательно платить за потребленные услуги. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте. Это означает, что льготы больше не будут предоставляться бесплатно, а полученные средства нужно будет направить на оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Для того, чтобы ввести новые правила оплаты коммуналки для льготников, правительство планирует изменить существующие законы Украины, которые регулируют предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть, будут внесены изменения в законодательство, которое сейчас определяет, кто имеет право на льготы и в каком размере.

Одним из главных изменений будет то, что люди со льготами должны будут ежемесячно обязательно использовать деньги, которые они получают как льготу, исключительно для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. То есть, эти средства нельзя будет потратить на что-то другое.

Если льготник не будет использовать полученные средства на оплату коммуналки, то правительство имеет право изменить условия предоставления ему льготы. То есть, человек может потерять право на получение льготы, если не будет придерживаться новых правил. Как именно это будет происходить, будет решать правительство.

За прошлый год украинцы стали зарабатывать на 20,3% больше. Средняя зарплата достигла 20 985 гривен. Если учесть подорожание товаров и услуг, то реальный рост доходов составил 13%. Об этом сообщил заместитель министра экономики.

Заработки украинцев выросли больше, чем прогнозировали в правительстве. Ранее ожидали меньшего повышения зарплат, но на самом деле оно оказалось больше как в денежном выражении, так и с учетом инфляции.

В следующем году правительство ожидает дальнейшего роста заработных плат. В среднем украинцы могут рассчитывать на увеличение доходов почти на 25%. Однако, опять же, из-за инфляции, реальный рост будет несколько меньше – около 8%.

Правительство ожидает, что цены на товары и услуги продолжат расти и в следующем году. Инфляция может достичь 9,5%. При этом экономика Украины, по прогнозам правительства, будет расти на 2,7%.